De dochter van Ellen viel in handen van een mensenhandelnetwerk

De dochter van Ellen (66) was vijftien jaar toen ze in handen viel van een mensenhandelnetwerk. Wekenlang had ze geen idee hoe haar dochter eraan toe was. Ze heeft het overleefd, maar om te voorkomen dat iemand óóit hetzelfde gebeurt, geeft ze nu voorlichtingen op scholen. Om dezelfde reden vertelt dochter Lisa samen met haar beste vriendin Naomi en haar vriend Jorg haar verhaal in de nieuwe VROUW Glossy. Hier online lees je het verhaal van moeder Ellen.