Daghoroscoop 9 juli

VANDAAG JARIG

Het gevoel dat er iets ontbreekt in uw liefdeleven kan u ertoe brengen veel afspraken te maken en te blijven zoeken. Vrijgezellen zullen dan ook meerdere relaties aanknopen en tijdelijk hun leven met iemand delen. Tijdens de zomermaanden zal uw liefdeleven steeds meer voldoening geven.

RAM

Toon initiatief en lef; er lijkt nieuw werkterrein beschikbaar te komen. Elk mens is uniek en heeft specifieke talenten; het is nooit te laat om opnieuw te beginnen. Twijfel niet als iets nieuws uw pad kruist en u een snel besluit moet nemen.

STIER

Als u bereid bent een recente twist te vergeten kunt u met een dierbaar iemand opnieuw beginnen. Ga samen boodschappen doen of een hapje eten en wees niet bang wat geld uit te geven. Uw intuïtie zal u helpen het juiste te doen.

TWEELILNGEN

Doordat u genoeg ideeën hebt kan het een productieve dag worden. Kies er één om uit te diepen en schrijf de andere op. Een gemeenschappelijk project waaraan u met tegenzin begint kan onverwacht succesvol worden.

KREEFT

Originele ideeën rollen uit uw pen als rijpe appels uit een boom. Een gunstig moment voor zakenmensen om een advertentiecampagne te starten. Verzamel alle ter zake doende feiten als u een lastig financieel besluit moet nemen.

LEEUW

Blijf optimistisch en goed gehumeurd, ook als iemand u probeert de voet dwars te zetten. Afspraken kunnen worden afgezegd of zijn verkeerd begrepen. Creatieve Leeuwen zullen geïnspireerd zijn; hun fantasie maakt overuren.

MAAGD

Als u minder de baas speelt en weet te geven en te nemen kunt u positieve mensen om u heen verzamelen. Grijp tijdig in als uw gezondheid op de tocht staat; stop met roken, drugs, alcohol. Thuis kunnen een paar problemen dreigen.

WEEGSCHAAL

Dat u uw partner tegemoet komt wilt niet zeggen dat u uw onafhankelijkheid prijsgeeft. Het is in uw belang u aan te passen en uw trots even opzij te zetten. Pas uw routine aan als financiële schommelingen dat nodig maken.

SCHORPIOEN

Er kan sprake zijn van een financiële meevaller maar het kan moeilijk zijn te beslissen wat ermee te doen. Kijk uit naar ander werk als het huidige geen voldoening geeft of te laag wordt betaald. Pas op voor mensen met bijbedoelingen.

BOOGSCHUTTER

Leg geen verbanden tussen van alles en nog wat; blijf liever nuchter en met beide benen op de grond. Geen geschikte dag om zakelijke belangen na te jagen. Romantische gevoelens kunnen in betekenis toenemen; ga uit.

STEENBOK

Aan problemen lijkt een eind te komen; het zal anderen niet ontgaan als u in een positieve stemming verkeert. Bedenk een compromis als een poging om tussen strijdende partijen te bemiddelen niet onmiddellijk succes heeft.

WATERMAN

Doe geen stap terug als ontwikkelingen u naar adem doen happen; kom voor uzelf op. Neem wat extra vrije tijd of rust als u niet lekker in uw vel zit. Lukt dat niet, ga dan in elk geval vroeg naar bed. Morgen is er weer een dag.

VISSEN

Denk aan de lessen die u hebt geleerd over samenwerking, en pas ze toe. Naar mensen luisteren is niet uw sterkste kant maar als u het probeert zult u merken dat het nuttig is. Verwacht van anderen niet meer dan u zelf bereid bent te geven.