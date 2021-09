Daghoroscoop 25 september - Vraag niet te veel aandacht, Tweelingen

VANDAAG JARIG

Ongeduld beïnvloedt té vaak jouw gedrag en reacties. Maar haast versnelt doorgaans niet het tempo waarin dingen gebeuren en leidt slechts tot frustratie en soms tot ongelukken of verwondingen. De boodschap vanuit de kosmos voor volgend jaar luidt dan ook: trap regelmatiger op de rem.

ZONDAG JARIG

Zet veranderingen door waarvan je gelukkiger denkt te worden. Verwen je lichaam met een goede verzorging en begin een dieet om het gewicht te bereiken dat je nastreeft en afrekent met corona-kilo’s. Nieren en heupen zijn belangrijk. Spoel het lichaam regelmatig door met kruidenthee of iets dergelijks.

RAM

Als je op reis bent kun je iets bijzonders meemaken. Contacten die je dit weekend legt zullen eens waardevol blijken. Laat je niet opjagen en raffel geen zaken af die juist in alle rust moeten worden afgehandeld.

STIER

Relaties zullen een steeds belangrijker plaats innemen, vooral die met het andere geslacht. Het bijwonen van een huwelijk of andere ceremonie kan tranen oproepen, maar je kan ook een aantrekkelijke nieuweling ontmoeten.

TWEELINGEN

Vraag thuis niet te veel aandacht. Een probleem dat je zorgen baart en waarover je tot nu toe niet hebt gesproken kan ernstiger zijn dan het zich liet aanzien. Geef jezelf niet de schuld van iets wat je niet in de hand hebt.

KREEFT

Een uitstapje wordt leuk als je kinderen alle aandacht geeft en iets nieuws laat beleven. Een goed weekend om stiefkinderen bij hun nieuwe grootouders te introduceren. Reserveer ook tijd voor je eigen interesses.

LEEUW

Je kan door stress of nerveuze spanning impulsief zijn en daardoor meer op je nemen dan je aankunt. Negatieve invloeden kunnen je humeurig maken en uw energie verspillen. Focus liever op de mensen die van je houden.

MAAGD

Verdedig je mening maar sta open voor nieuwe ervaringen zodat je het leven in al zijn facetten leert kennen. Overweeg een aanvullende studie waarmee jouw aanzien zal stijgen. Wees in de liefde niet te impulsief en gebruik humor.

WEEGSCHAAL

Niets zal aan jouw aandacht ontsnappen; je weet intuïtief waar je moet zijn en welke kant je moet opkijken. Je kunt een oplossing vinden voor een probleem waar anderen niet op kwamen. Een ideaal weekend om thuis te klussen.

SCHORPIOEN

De hulp van anderen is van groot belang, want je zult zelf niet in staat zijn een moeilijke situatie het hoofd te bieden. Ruzie met een naaste wordt voorzien. Eet verstandig want je kunt nu vatbaar zijn voor infecties.

BOOGSCHUTTER

Ook als je vrij bent zal je veel te doen hebben of wil je van alles ondernemen. Je loopt enig gevaar je te veel op de hals te halen, vooral als je er geld mee kunt verdienen. Blijf ver van elke vorm van gokken.

STEENBOK

Als je dat nog niet doet, is dit een goed moment om een dagboek te starten. De financiële problemen van een vriend(in) kunnen je zorgen baren maar mogen er niet toe leiden dat je zelf op zwart zaad komt te zitten.

WATERMAN

Je kunt behoefte hebben aan mensen om je heen. Nodig wat vrienden uit voor een lunch of barbecue en bedenkt leuke gespreksonderwerpen. Wees niet verbaasd als je spontaan wordt uitgenodigd voor een avontuurlijke reis.

VISSEN

Hoewel het weekend is kan je in je werk scoren en winst boeken. Misschien moet je iemand waarnemen of doe je een belangrijke vondst. Geef jouw fantasie de ruimte; je hebt soms briljante ideeën. Neem de leiding.

