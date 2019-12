Ⓒ Corné van der Stelt

Kerstmis staat in het teken van lekker eten, familie, feestjes en cadeaus. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Celien Anches (55) - moeder van twee volwassen dochters, oma van acht kleinzonen en hulpverlener bij GGZ Nederland - zet zich in om iets moois te doen voor wie het hard nodig heeft.