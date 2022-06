Elke dag je haar wassen, hoe ongezond is dat?

“Het klopt dat er de laatste jaren veel stemmen opgaan binnen het kappersvak om het haar niet dagelijks te wassen en sowieso de haarwasbeurt zo lang mogelijk uit te stellen. Hele challenges zijn hiervoor in het leven geroepen en wie eenmaal ‘om’ is wil ook nooit meer anders. Want wie bijvoorbeeld slechts eens per week het haar wast merkt het direct: het haar is een stuk minder vet, oogt gezonder en valt ook lekkerder. Hoe minder je het haar wast, hoe minder talg je zult produceren en kan de natuurlijke olie op de hoofdhuid het werk doen. Te vaak wassen betekent namelijk dat je haar juist droog en dor wordt doordat de natuurlijke oliën op het hoofd verdwijnen.”

Twijfelgeval

Hoe vaak je het haar uiteindelijk wast hangt ook samen met het type haar dat je hebt en wanneer dit vet oogt. Fijn en dun haar oogt sneller vet dan een volle, dikke bos haar bijvoorbeeld. Zelf val ik in het tweede genre en dus heb ik geluk: mijn haar oogt niet snel vet en ik kan intussen mijn haar om de vijf dagen wassen om de boel netjes in het gareel te houden. Na het sporten is het soms wel een twijfelgeval want soms is het gewoon lekker om het haar dan te wassen en weer fris in model te brengen. Een ding is in ieder geval zeker: het haar helemaal niet of slechts een paar keer per jaar wassen is zeker geen optie, want op die manier gaat de hoofdhuid juist uitdrogen en het haar klitten. De algemene richtlijnen per haartype zijn dan ook voor dun, fijn haar: om de dag of om de twee dagen. Probeer producten met siliconen en parabenen te vermijden want die drogen de hoofdhuid extra uit. Droog, geverfd of dof haar: om de drie tot vier dagen. Krullend haar: om de vier tot vijf dagen. Kroeshaar: eens per week én verplicht gebruik van conditioner om het haar zacht en beheersbaar te houden. Dik haar: eens per week- dit haar houdt namelijk als vanzelf veel vocht vast.”

Rekken

Ook een aanrader is om iets zorgvuldiger te werk te gaan bij het haren wassen. Gebruik bijvoorbeeld lauw-warm water om te wassen en geen superheet water. Gebruik vervolgens niet te veel shampoo en masseer dit zachtjes in met de vingertoppen op het haar. Goed uitspoelen! Wees gul met conditioner in het geval van lang haar, vooral op de haarpunten.

Wil je ook eens proberen om de haarwastijd te ‘rekken’? Dit is een kwestie van afbouwen en wennen dus neem daar de tijd voor, zet door en verwacht niet direct resultaat, want dat kan best even duren. Bovendien is het belangrijk om niet met de handen steeds aan het haar of aan een lok te zitten want dan wordt het juist vet. Bouw af door het wassen met één dag uit te stellen en ga daarbij iedere week een stapje verder. En nog een extra tip: spoel het haar na het wassen na met koud water, vooral in de punten van het haar. Hierdoor sluiten de haarschubben zich en blijven de haren lekker sterk. Het eten van veel groente, fruit, noten, peulvruchten granen komt ook een gezonde haardos ten goede, net als de divers supplementen die de haargroei stimuleren.”

Droogshampoo

Borstel het haar dagelijks want zo krijgt elk stukje van de hoofdhuid de juiste vetten toebedeeld en daar gaat het haar mooi van glanzen. Gebruik bij voorkeur een natuurlijke shampoo & conditioner om de hoofdhuid zo min mogelijk uit te drogen. En mocht het haar toch vet zijn tussendoor? Dan kun je nog wat dagen uitstellen door een droogshampoo te gebruiken. Wil je het haar tussendoor toch even opfrissen? Dat kan ook door alleen met water te spoelen en de shampoobeurt achterwege te laten. Ook handig: draag het haar in een staart, knot of vlecht zodat het niet opvalt dat het wat vetter wordt. Probeer ook zo min mogelijk stylingproducten te gebruiken: daar wordt het haar ook weer vies van. Vergeet ook de föhn en diverse andere stylingtangen die het haar onnodig uitdrogen of zelfs breken. Handig om te gebruiken zijn ook petjes, bandana’s en haarbanden. Op die manier valt het minder op hoe het haar nu precies zit en hoe de conditie daarvan is.”.

Keratine

Wie eenmaal geslaagd is in het terugbrengen van het aantal wasbeurten per week mag zichzelf best een beetje belonen. Bijvoorbeeld met een fijne keratine-behandeling bij de kapper die het haar weer soepel, sterker en glanzend maakt. Vaak wordt het haar ook een stuk gladder vanwege deze behandeling. Goedkoop is het niet met een vanafprijs van 250 euro, oplopend tot 400 euro, afhankelijk van het type haar en de dikte ervan. De behandeling neemt zo’n 2,5 tot 4 uur in beslag. Zelf heb ik al een paar keer deze behandeling gehad en ik ben er meer dan enthousiast over. Ook hier is het zaak om het wassen uit te stellen (zeker een week) en vanwege de producten die in het haar zijn gebracht is het zeker dat je na een paar dagen plakkerig, vettig haar hebt. Dat heb ik opgelost door het haar in een staart te dragen of in te vlechten, gelukkig was dit in de zomer waardoor het leek alsof ik mijn vlecht/staart met wat olie had ingevet. Maar eerlijk is eerlijk, na een week van jeukend en vettig haar mag het resultaat er zeker zijn! Het haar voelt zijdezacht aan, valt goed en is ook weer een stuk makkelijker in model te brengen. Daarnaast zijn er ook keratineproducten voor thuis (Olaplex is mijn favoriet) waardoor je de boel goed bij kunt houden en extra lang profijt hebt van deze unieke behandeling.”

