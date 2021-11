Praat jij openlijk over wat de overgang met je doet?

Onderzoek

In 2018 werd er door IZZ een onderzoek gedaan naar de klachten van de overgang. Daar werden 500 vrouwen tussen de 40 en 60 voor ondervraagt. Uit het onderzoek bleek dat 18 procent van de vrouwen last heeft van zware overgangsklachten. Bij deze klachten hoort bijvoorbeeld ook depressiviteit.

Niet makkelijk

Caroline Tensen is presentatrice van onder andere het programma 1 tegen 100. Maar wat niemand wist, is dat ze een paar jaar geleden in een flinke depressie kwam door de overgang. „Ik had het idee dat het nooit meer goed kwam. Je denkt dat je voorgoed veranderd bent, dus je ziet alles aan je voorbijgaan. Het is klaar met je werk. Je ziet niks leuks meer. Het is gewoon een beetje zwartig allemaal”, zegt ze in haar documentaire. Ze benoemt in haar documentaire dat er makkelijk over wordt gedaan en er vaak wordt gezegd dat vrouwen daar ’even’ doorheen moeten.

Maar niet alleen haar eigen verhaal komt naar boven. Ook gaat ze in gesprek met haar kinderen, omdat ze vindt dat zij over de overgang moeten kunnen praten. Bijna iedereen heeft of krijgt er mee te maken. Krijg je het zelf niet, dan misschien je partner of je kind wel.

Het Verboden Woord

De documentaire heeft de titel Het Verboden Woord gekregen, omdat Caroline, zoals ze recentelijk bij Jinek vertelde, altijd zei dat ze nooit in de overgang terecht zou komen. Het was een taboe vond ze zelf. Bij haar thuis mocht er dan niet over gesproken worden. „Ondanks de steun van mijn man, kinderen en vrienden vond ik het onderwerp te heftig om te bespreken. Helemaal als je er middenin zit en je geen uitgang meer ziet.”

Reacties

Praat mee

