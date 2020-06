’Het verschil in herstart middelbare scholen is een slechte zaak’

Ik heb het pubers horen zeggen: „Ik log gewoon in en dan meld ik me even present, om daarna weer te gaan slapen.” Dit kun je natuurlijk veroordelen, maar kijk even naar hoe je zelf was op die leeftijd. Het heeft zelfs voor mij als freelancer heel lang geduurd voordat ik de discipline had aan het werk te gaan als er geen deadline was.

Gering effect

Of de schoolsluiting een goede zet in de strijd tegen corona is geweest, zullen we nooit weten. Uit studies van het RIVM blijkt inmiddels dat kinderen niet de bron van corona waren, ze werden hooguit besmet door hun ouders. In fanatieke gezinnen, met hoogopgeleide ouders, is het leren op niveau doorgegaan. Maar veel kinderen verdwenen min of meer van de radar: zij dobberden doelloos rond. En nog steeds.

Examenleerlingen mochten zo nu en dan even langskomen. Ze maakten een toets. Of ze kregen extra aandacht, indien echt nodig. Voor de meesten heeft inmiddels de vlag met schooltas eraan gewapperd; het zit erop. Maar we hebben nog even voordat de zomervakantie écht begint en leerlingen uit niet-examenjaren de balans kunnen opmaken. Hebben zij het gered? Was het onderwijs op afstand afdoende?

Afschrijven

3,5% van alle scholen laat leerlingen alleen komen voor mentoruren. Even bijkletsen met de klassendocent over wat er wel en niet goed gaat of, zoals mijn dochter die momenten omschrijft als: ’volstrekt onzinnig’. Leerlingen moeten het verder maar redden met digitaal onderwijs. En je kunt me veel vertellen, maar dat is voor heel veel pubers niet voldoende. Het afgelopen half jaar kun je voor aardig wat van hen leertechnisch afschrijven.

De meeste middelbaar scholieren gaan vanaf vandaag weer één dag per week naar school. Eén dag, na een sluiting van bijna drie maanden. Geen eindspurt richting zomervakantie. Onvoorstelbaar. We mogen wel weer naar de kroeg of ons volvreten op een terras. We mogen zelfs massaal demonstreren op de Dam. Maar in het voortgezet onderwijs blijft de rem er lekker op.

Risico

Ik vind het schrijnend dat er hierdoor nog steeds amper oog is voor kinderen in achterstandsgezinnen of kinderen in onveilige situaties. In april waren er 5640 kinderen niet in beeld van de scholen. En die kinderen hebben de komende periode ook nog redelijk vrij spel. Het blijft een risico - alles is een risico - maar, nogmaal, inmiddels is wel duidelijk dat kinderen niet de grote verspreiders zijn.

Hoeveel schade laten we nog toe? Deze halfbakken aanpak, de vrijblijvendheid en het verschil in herstart per school is in mijn ogen een slechte zaak. Maak geen onderscheid. Geef ieder kind in Nederland weer les al was het voor 50%. Ze hebben recht op onderwijs. En het mag niet zo zijn dat je dat momenteel alleen krijgt als je toevallig op de juiste school zit.