Laat jij jouw kind van 16 jaar alcohol drinken tijdens de vakantie?

Na maandenlang keihard studeren, luiden veel jongeren de vakantie op dezelfde manier in: zon, zee en feestjes tot ’s ochtendsvroeg. En bij een feestje hoort ook alcohol, vinden veel jongeren, ondanks dat het voor minderjarigen niet is toegestaan om alcohol te drinken.

Gevaren

Op minderjarige leeftijd alcohol drinken, is niet zonder gevolgen. De rijksoverheid meldt dat alcoholgebruik bij jongeren gevaarlijk is. Ze maken er bijvoorbeeld sneller ondoordachte keuzes door en alcoholgebruik kan leiden tot gezondheidsproblemen. Het hart, de maag en de lever kunnen aangetast worden. Daarnaast kan drank een negatieve invloed hebben op de hersenontwikkeling van jongeren.

Ook is er risico op alcoholvergiftiging. Er is dan een zodanige hoeveelheid alcohol aanwezig in het lichaam, dat het tot een levensbedreigende situatie leidt. Het Rode Kruis waarschuwt dat dit zelfs kan leiden tot een hartstilstand.

Betrapt op kamp

Het is dus belangrijk dat jongeren verstandig omgaan met drank. Maar niet iedereen is van mening dat een geheel verbod op alcohol voor minderjarigen de juiste manier is om jongeren dit te leren. Sommige ouders kopen daarom, ondanks het verbod, alcohol voor hun kinderen op vakantie. Ook gaan jongens en meiden bewust op vakantie naar landen waar het al is toegestaan om te drinken op zestienjarige leeftijd.

Op Twitter laait een discussie op onder het bericht dat de zestienjarige dochter van onderstaande Twitteraar op scoutingkamp is betrapt op het drinken van alcohol. Het kamp is als gevolg hiervan volledig afgelast. Zij geeft aan dat ze de straf overdreven vindt, mede doordat de leiding van het kamp zelf ook alcohol nuttigde. Zij reageert op een Twitteraar die begrip toont voor de keuze van de kampleiding: als je medeplichtig bent, kunnen de straffen of boetes nou eenmaal hoog zijn.

Samen drank uitzoeken

Onderstaande Twitteraar heeft zelf een slijterij en merkt dat veel ouders hun kinderen alsnog in de winkel een fles alcohol uit laten zoeken, ondanks dat dit tot een boete voor de ouders of sluiting van de winkel kan leiden. Zij overweegt om haar winkel alleen toegankelijk voor meerderjarigen te maken.

En deze Twitteraar laat met een knipoog weten dat zij door de geboorte van haar derde kind zelf weer de fles uit de kast heeft gepakt.

Praat mee

Mag jouw kind van 16/17 jaar alcohol drinken op vakantie? Of vind je dat not done? Praat mee via onze Facebookpagina!