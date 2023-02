’Heleen van Royen ging met haar kleinzoon in bad: waarom zou dat niet kunnen?’

Genieten

„Als ik mijn moeder moet geloven, is het hebben van een kleinkind nog leuker dan een kind. Je hebt wel de lusten en de lasten schuif je aan het einde van de dag weer door naar de ouders. Alleen maar genieten, zei ze zo vaak. Alles bleef liggen als de kleintjes er waren en ze trok rustig een half uur uit om samen naar een lieveheersbeestje of een dode muis te kijken. Iedere week zwom ze met ze. Zij liever dan ik.

Niet delen

Heleen van Royen lijkt het omaschap ook helemaal in de vingers te hebben. Ze schrijft en post er vol liefde over; ik durf te wedden dat als haar kleinkinderen een half uur ergens stil willen staan om het van top tot teen te bekijken, dat geen enkel probleem is. En zo hoort het ook. Alles eruit halen wat erin zit. Naar ze kijken als ze slapen, ze verwennen met koek en snoep, samen zwemmen, douchen of in bad, maar…deel dat dan niet met de buitenwereld, want dáár kunnen heel wat mensen niet mee omgaan namelijk.

Ronduit ziek

De foto die Heleen (met kleinzoon Spencer in bad) deelde, riep vertedering en uiteraard ook discussie op. Discussie hebben we immers over álles tegenwoordig, ook over de wenselijkheid van een oma met haar kleinkind in bad. Moet dat nou wel of niet kunnen? Is het gepast? Ik vind al die vragen hardop stellen – of nog erger, ze tikken onder een positieve post, ronduit ziek. Wat gebeurt er in je hoofd dat je er blijkbaar iets seksueels van maakt, want dát is het, niet meer en niet minder.

Naaktheid

Waarom zou het niet kunnen? Geef mij één echt goede reden. Ze verdrinkt het mannetje niet hè? Is het dan toch die naaktheid? Wat stoort je daar dan aan? Jij ziet het niet, of wel soms? En Spencer denkt er op zijn leeftijd precies NIKS van. Dat doen kinderen namelijk niet. Enkele weken terug interviewde ik een vrouw die haar kind, een kleuter inmiddels, nog borstvoeding gaf. Daardoor werd ze eens op social media bestempeld als pedofiel. En ze kreeg de vraag of ze het misschien niet gewoon lekker vond… Hoe ben je op dat punt beland dat je zo denkt?

Discussie

’Een discussie levert niets op en het maakt de foto en het moment lelijk, terwijl er niets lelijks of ongepast aan is’, schrijft Heleen op Facebook. De discussie levert inderdaad ook niets op. Wat je ook zegt en hoe je het ook brengt; als het in iemands hoofd zit dat je als oma niet met je kleinkind in bad hoort te zitten, krijg je dat er niet uit. Elkaar overtuigen doen we tegenwoordig sowieso amper. We seinen alleen maar, we luisteren niet.

Bedenkingen

Of zo’n foto op social media hoort? Dat is aan Heleen, aan de ouders van Spencer en niet aan iemand anders. Als we iedere foto op social media door een commissie moeten laten beoordelen, weet ik er ook nog wel een paar aan te wijzen waar ik mijn bedenkingen bij heb. Zo hoef ik Gerda’s slapende man op de bank niet per se in mijn tijdlijn voorbij te zien komen. En de opgebaarde dode poes van Henk vind ik dan weer ronduit onsmakelijk.

Onvrede? Jaloezie?

Wat is toch de moeite van doorscrollen en af en toe gewoon eens lekker je vingers in bedwang houden. Objectief gezien is een foto van een blije oma met een blij kleinkind in bad 100% positief en dat kan de wereld momenteel meer dan gebruiken. Het lijkt alleen wel alsof er over iedere vorm van geluk wat zuur moet worden gekotst. Is dat onvrede? Jaloezie? Ik weet het niet, maar er is inderdaad weer van iets heel moois iets onnodig lelijk gemaakt. Well done.”

Meer VROUW

