’Vraag jezelf in alle eerlijkheid af: ben ik aangenaam gezelschap?’

„Constant zoeken we toenadering tot elkaar, om even later weer rechtsomkeert te maken.”

Samen kun je meer. Dat is niet alleen een feit, maar ook een last. Want er is nogal wat geduld voor nodig om anderen, bij voortduring, in je leven toe te laten. Niemand is perfect. Alleen dat is tegelijkertijd ook het probleem: die imperfecties van de mens maken het des te moeilijker om elkaar te kunnen verdragen. Toch is dat de bedoeling, omdat we van elkaar afhankelijk zijn.