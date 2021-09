Is het terecht dat je zelf de coronatest voor je vakantie moet betalen?

Voorheen waren de testen gratis, omdat nog niet iedereen in die periode de gelegenheid had gehad om volledig gevaccineerd te worden. Ondertussen is die mogelijkheid er wel voor iedereen van 12 jaar en ouder. Daarom besluit de overheid om de gratis testen voor reizen te stoppen. De testen voor toegang, die je nodig hebt voor entree tot horecagelegenheden en evenementen, blijven nog wel gratis.

Testbewijs

Voor een groot deel van de reizen naar het buitenland heb je een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of een negatief testbewijs nodig. Deze eisen verschillen wel per land. De kosten van een coronatest variëren per aanbieder. Bij spoedtest.nl, een grote aanbieder van coronatesten, lopen de kosten uiteen van 39 euro tot 100 euro. Voor een last minute PCR-test, waarvan je binnen 30 minuten de uitslag krijgt, kunnen de kosten tot 200 euro oplopen.

Rijksoverheid laat weten dat 82,1% van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder volledig gevaccineerd is. Deze mensen hoeven, voordat zij op reis gaan, niet te betalen voor een coronatest, omdat ze een vaccinatiebewijs hebben.

Meningen

Onderstaande Twitteraar vindt het terecht dat je nu zelf moet betalen voor een coronatest.

Niet iedereen schaart zich echter achter dit besluit van de overheid. Anderen vinden namelijk dat hiermee op een vaccinatiedwang wordt ingespeeld.

Deze Twitteraar vindt het oneerlijk voor mensen die om medische redenen niet gevaccineerd kunnen worden. Deze mensen moeten namelijk nu ook betalen voor een coronatest als zij op vakantie gaan.

