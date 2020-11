Marinella: ’Hij is 32 jaar jonger’

René en Marinella Ⓒ Fotografie Stef Nagel

Het was direct raak tussen Marinella (73) en René (41). Dat ze 32 jaar schelen, vinden zij geen probleem. Samen met Marinella’s beste vriendin Marjan (64) praten ze in VROUW Glossy over de vooroordelen, de toekomst en de liefde. Hier online lees je alvast het verhaal van Marinella.