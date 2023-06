’Mijn vriendin ontploft als ze hoort hoe ik aan mijn mooie teint kom’

„Zodra de zon scheen, was ik als jonge meid geheid buiten te vinden. Je kunt je dus wel voorstellen dat ik toentertijd genoeg kleur op de wangen had. Sinds ik fulltime werk en er kinderen zijn, is dat helaas totaal veranderd. Dagelijkse fietstochtjes en gezellig terrasjes pakken met vriendinnen zitten er bijna niet meer in. Het gevolg? Een dof, kleurloos gezicht waar je u tegen zegt.

Anderen begonnen dat ook te merken. Mijn vrienden gaven me al snel de bijnaam Casper, je weet wel, naar dat stomme spookje. En mijn vriend noemde me liefkozend zijn ‘bleekscheet’. Echt grappig vond ik het niet, maar ik liet ze begaan. Maar toen iemand zei dat het net leek of ik nooit buiten kwam, was de maat vol.

Schamen

Ik besloot een zonnebankkuurtje te boeken. De eerste keer vond ik best spannend, want stel dat het bij mij mis zou gaan. Het ene na het andere rampscenario schoot door mijn hoofd; straks stond de timer verkeerd afgesteld of zou ik huiduitslag krijgen! Maar dat is gelukkig niet gebeurd. Sterker nog, het was een groot succes. Ik kreeg een mooi kleurtje en voelde me ook meteen veel beter. Eindelijk was ik weer blij als ik in de spiegel keek.

De zonnestudio kreeg er per direct een trouwe klant bij. Dat ik inmiddels regelmatig naar de studio ga, weet alleen mijn vriend. Voor mijn familie en vrienden verzwijg ik het; zij denken dat het puur natuur is en ik gewoon de zon wat meer ben gaan opzoeken. Stom, want ik wil er helemaal niet over liegen, laat staan me ervoor schamen. Maar de moeder van mijn beste vriendin is door de gevolgen van huidkanker overleden.

Zij hadden vroeger zo’n ding boven een bed hangen en haar moeder ging daar regelmatig onder. Mijn vriendin heeft destijds huilend dat rotapparaat de schuld gegeven. Het is natuurlijk ook algemeen bekend dat onder de zonnebank gaan niet echt goed is voor je huid. Ik weet zeker dat zij ontploft als ze hoort hoe ik aan mijn mooie teint kom.

Bijna fout

Ze vroeg laatst al nieuwsgierig en op lichtjaloerse toon: ‘Hoe doe je dat toch? Je was altijd zo wit en je zegt toch steeds dat je helemaal geen tijd meer hebt om te zonnen?’ Ik heb toen iets gestameld over zelfbruiner uit een potje en ging snel over op een ander onderwerp.

Twee maanden geleden ging het bijna fout. Ik had er net een zonnebanksessie op zitten. Terwijl ik naar mijn auto liep, bestudeerde ik tevreden het kleurtje op mijn armen. Totdat ik iemand mijn naam hoorde roepen. Het was mijn vriendin! ‘Wat doe jij nou hier?’ vroeg ze verbaasd. Ik voelde mijn wangen warm worden en stamelde dat ik bij de drogist naast de studio moest zijn. Dat die als enige dat merk zelfbruiner verkoopt. ‘O, echt, laat eens zien?’ vroeg ze toen oprecht geïnteresseerd.

‘Ah, zo jammer, het was uitverkocht. Blijkbaar hebben meer mensen het ontdekt.’ Daarna heb ik me uit de voeten gemaakt. Of ze het geloofde, weet ik niet. Sindsdien let ik in ieder geval extra goed op voordat ik de deur uitstap na mijn portie ‘zonlicht’.”