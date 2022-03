Madeline (62) woog op haar dieptepunt 121 kilo: ’Zelfs een maagband kon mij niet helpen’

Voel je zo jong/oud als dat je bent?

„Meestal voel ik mij een stuk jonger. Ik vergeet vaak dat ik allang de 50 jaar ben gepasseerd. Ik heb twee knieprotheses en last van whiplash door een auto-ongeluk, maar ondanks deze mankementen voel ik mij nog steeds jong vanbinnen.”

„Ik heb geen makkelijk leven achter de rug. Oorspronkelijk ben ik geboren in Curaçao, maar op jonge leeftijd ben ik al met mijn familie naar Nederland vertrokken. Mijn moeder kwam toen in aanraking met Jehova’s Getuigen. Al snel werden wij onderdeel van de gemeenschap. Ik voelde mij absoluut niet thuis, omdat ik de ongelijke behandeling tussen man en vrouw niet kon uitstaan. Ook vond ik het verschrikkelijk om langs de deuren te gaan, maar ik wilde mijn familie niet kwijt. Daardoor heb ik het uiteindelijk jarenlang volgehouden. Ik trouwde zelfs met een man uit dezelfde Jehova-gemeenschap en kreeg twee prachtige dochters.”

„Het huwelijk zorgde ervoor dat ik ongelukkig werd en ik begon ook steeds meer te twijfelen over mijn rol in de gemeenschap. Uiteindelijk heb ik toen mijn dochters zeven en twaalf jaar oud waren de gemeenschap de rug toegekeerd. Mijn man reageerde woedend. Hij wist natuurlijk wat de gemeenschap ervan zou vinden. Ik werd ook meteen gebeld door de gemeenschap met de vraag of ik wel wist wat de gevolgen waren van mijn keuze. Ze dreigden dat ik uit de gemeenschap zou worden gezet, maar ik was er klaar voor om iedereen de rug toe te keren. Het was een zware beslissing: mijn hele leven veranderde. Financieel was het niet makkelijk, maar ik heb mijn hoofd boven water kunnen houden en mijn dochters een fijne toekomst kunnen bieden.”

Heb je een beautygeheim?

„Een keer per week heb ik een beautymomentje voor mezelf. Dan lak ik mijn nagels en scrub ik mijn gezicht. Ik doe het omdat het voor mij ontspannend werkt, maar mijn huid lijkt er ook op vooruit te gaan. Ik zie er nu een stuk beter uit dan 20 jaar geleden. Hiernaast vind ik het belangrijk om dagelijks ontspannings- en ademhalingsoefeningen te doen. Deze oefeningen houden mij jong van geest, waardoor ik er automatisch een stuk jonger uitzie.”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Nee, mensen denken dat ik een stuk jonger ben. Meestal word ik rond de 40 jaar geschat. Als ik met mijn oudste dochter over straat loop, vragen voorbijgangers weleens of wij zussen zijn. Dat is op mijn leeftijd natuurlijk geweldig om te horen!”

Wat vind je het mooiste aan jezelf?

„Mijn ogen. Ooit zei iemand tegen mij: ’Oh Madeline, Madeline; jouw ogen spreken boekdelen’, daarmee sla je echt de spijker op z’n kop. Mijn ogen verraden hoe ik me voel, maar daar ben ik stiekem heel erg trots op. Ik ben wie ik ben en doe me nooit anders voor. Dat is toch een mooie eigenschap?”

Waarmee ben je minder blij?

„Ik ben minder blij met mijn buik. In het verleden ben ik heel erg dik geweest. Op mijn dieptepunt woog ik 121 kilo. Het merendeel van deze kilo’s zijn ontstaan door het emotie-eten. Ik zat niet lekker in mijn vel en zocht mijn toevlucht in eten. Zelfs een maagband kon mij niet helpen. De kilo’s vlogen er gewoon weer aan. Uiteindelijk heb ik daarom in 2012 gekozen voor een maagverkleining. Het was voor mij echt erop of eronder. Ik wilde van mijn afschuwelijke lichaam af. Inmiddels weeg ik 87 kilo en zit ik veel lekkerder in mijn vel. Ik ben nog steeds te zwaar, maar ben trots op waar ik nu sta. Mijn buik blijft een puntje van onzekerheid, maar ik weet mezelf gelukkig steeds meer te accepteren.”

Ⓒ Eigen beeld

Ben je waar je had willen zijn?

„Dat is een moeilijke vraag. Ik had ergens anders willen zijn. Idealiter was ik nog steeds getrouwd met een lieve man, maar dat is nou eenmaal niet zo. Inmiddels heb ik mij er ook in berust. Zoveel mensen zijn gescheiden. Natuurlijk zou ik het fijn vinden als ik binnenkort de liefde van mijn leven tegen het lijf loop, maar in mijn eentje ben ik inmiddels ook gelukkig. Ik heb twee prachtige dochter en drie lieve kleinkinderen. Meer heb ik niet nodig in het leven.”

Wat houdt je jong?

„Tuinieren. Nu het wat kouder is tuinier ik natuurlijk wat minder, maar het liefst ben ik de hele dag buiten. In de zomer ben ik alleen maar in de tuin te vinden. Ik vind het ook fantastisch om dingen op te knappen. Laatst heb ik een boomstam omgetoverd tot tafeltje. Daar ben ik heel erg trots op. Ik vind het heerlijk om met mijn handen bezig te zijn.”

Heb je een levensles?

„Onthoud dat uiteindelijk alles goedkomt. Het leven zit vol tegenslagen en soms kan het allemaal te veel worden, maar uiteindelijk vind je toch de kracht om door te gaan. Er is altijd licht aan het einde van de tunnel.”

