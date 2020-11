’Onze pleegdochter houdt mijn kinderen een spiegel voor’

Aline met haar pleegdochter Angel (5). Ⓒ Foto: Irina Hoek

Het is de Week van de pleegzorg (nog t/m 4/11). In het kader daarvan sprak VROUW met pleegmoeder Aline (47). Zij is moeder van vier kinderen (18, 16, 14 en 12) en pleegmoeder van Angel (5).