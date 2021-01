Wat je nog niet wist over lijnzaad!

Lijnzaad is echt iets van de laatste jaren. Het is een bruin, plat zaadje uit de vlasplant en staat bekend als een zogenoemde superfood (een marketingterm die wordt gebruikt voor gezonde voeding).

Lijnzaden zijn rijk aan alfa-linoleenzuur, een omega-3-vetzuur, en dat is goed voor je hart en bloedvaten. Daarnaast beschikt lijnzaad over vitamine b1 en b2, calcium, magnesium, zink en kalium. Ook is het goed voor het bevorderen van de stoelgang, bevat het veel vezels en zorgt het voor een verzadigd gevoel. En last but not least: het voorkomt ook nog eens opvliegers! Inslaan die handel, zou je zeggen…

Met mate

Maar… wees niet té enthousiast. Het voedingscentrum adviseert om lijnzaad met mate te eten. Lijnzaad bevat namelijk cyanogeen en het lichaam kan cyanogeen omzetten in gifstoffen. Daarom wordt er geadviseerd per dag tot 45 gram gebroken lijnzaad te nuttigen.

Als je lijnzaad dus met mate eet, kan het enorm veel gezondheidsvoordelen hebben! Je kan bijvoorbeeld een lepel lijnzaad door je yoghurt of kwark doen, je kan het door je smoothie doen of aan soepen of salades toevoegen. Maar naast het eten ervan, kan je lijnzaad ook nog voor iets anders gebruiken.

Olie

De olie van lijnzaad bevat veel vetzuren die de haarfollikels voeden en die de groei van het haar stimuleren. De olie werkt ook ontstekingsremmend en is daarom een goed alternatief om haarverlies en andere hoofdhuidperikelen te bestrijden. Klinkt je dit als muziek in de oren? Een paar druppeltjes lijnzaadolie in je haarmasker of conditioner is al voldoende voor een stralende coupe!

Meedoen?

De VROUW Lekker in je vel-challenge is gratis en voor iedereen beschikbaar. Wil je ook meedoen? Dat kan! Kijk hier voor alle informatie over de challenge of word lid van de besloten Facebookgroep. In deze groep is er elke dag wel iets te doen. Geen Facebook? Geen probleem! Als je je aanmeldt voor de VROUW Nieuwsbrief, weet je zeker dat je niets hoeft te missen.