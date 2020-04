Daghoroscoop 21 april

VANDAAG JARIG

Veranderingen in uw beroepsleven zullen een impact hebben op uw gezinsleven. Uw gezondheid vereist aandacht, met name in juli, en het zal dan van belang zijn om emotioneel in balans te blijven. Er zijn dit jaar veel lessen te leren en de eerste is: omarm elk incident en leg u daarbij neer.

RAM

Een prima dag voor wat boodschappen. Communiceren zal gemakkelijk gaan en gesprekken zullen prettig verlopen. Werk correspondentie bij, maak uw in-box leeg en betaal rekeningen. Sta open voor mensen en hun ideeën.

STIER

Sta vroeg op; dit is een dag om van te genieten. Hoewel u waarschijnlijk niet de jackpot wint kunt u er financieel wel op vooruit gaan. Vrienden zullen u ervan overtuigen dat het leven de moeite waard is. Na een onzekere periode kunt u ontspannen.

TWEELINGEN

Wuif een droom van vannacht niet achteloos weg, deze kan u aanmoedigen. Raadpleeg het internet als u zich in iets wilt bekwamen dat uw carrière kan bevorderen. Thuis studeren is efficiënter dan het bezoeken van colleges.

KREEFT

Als u relationeel in balans bent is het tijd de uwen te vertellen hoeveel zij voor u betekenen. Genegenheid is heus niet zo moeilijk over te brengen. Geef uw liefste een bos bloemen zonder dat daar een aanleiding toe is. Financieel kunt u geluk hebben.

LEEUW

Hoewel vreemde mensen vaak een raadsel voor u zijn moet u wel proberen ze te begrijpen. Wees bereid u in te spannen voor een humanitair project en durf daarvoor uw nek uit te steken. Tracht het anderen naar de zin te maken.

MAAGD

Uw carrière zit stevig in de lift dankzij uw eigen inzichten en de hulp wellicht van medewerkers. Ook hebt u geluk met geld. U zult er wel bij varen als u uw terrein uitbreidt. Laat voorspoed u echter niet naar het hoofd stijgen.

WEEGSCHAAL

U bevindt zich in een kansrijke periode; liefde legt u geen beperkingen op en relaties zijn harmonieus. Koop een lot in een loterij; er kan geluk voor u zijn weggelegd. Ook Amor houdt zijn pijlen op u gericht.

SCHORPIOEN

Een prima dag om allerlei zaken te herzien. Ruim de garage, de zolder of een kast op. Iets wat u al een tijdje kwijt bent kan worden terug gevonden. Journalisten en schrijvers wordt aangeraden hun werk nog eens door te lezen.

BOOGSCHUTTER

Relaties die voor u belangrijk zijn worden sterker. Een goed moment om te zeggen wat u op het hart hebt of een aanzoek te doen. Waarschijnlijk zult u zich met iemand settelen die wat ouder is en u bescherming biedt.

STEENBOK

Het accent ligt op samenwerking, zowel privé als professioneel. Deel uw zaken met degenen die u terzijde staan. Doe iets aardigs maar overdrijf het niet. Succes is afhankelijk van ieders inzet. Dat geeft de solide basis die u nodig hebt.

WATERMAN

Door optimisme uit te stralen zult u anderen motiveren. Tijdens een studie of door een tv uitzending kunnen nieuwe deuren voor u opengaan en kunt u meer gaan verdienen. Leer een vreemde taal. Gooi extra geld niet over de balk.

VISSEN

U kunt geluk hebben. Relaties lijken harmonieus en liefde probleemloos. Zet de bloemetjes buiten als er extra geld in uw zak rinkelt of koop iets moois voor uzelf of uw huis. Wees degenen die u geholpen hebben, dankbaar.