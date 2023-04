Shakshuka: supersimpel en lekker

Benodigdheden

1 ui, gesnipperd

1 teentje knoflook, geperst

1 el olijfolie

2 el platte peterselie

1 tl komijn

1 tl paprikapoeder

1 tl (cayenne)peper

1 puntpaprika, in repen

400 g tomaten uit blik

1 el tomatenpuree

peper en zout

4 eieren

Bereidingswijze

Stap 1

Fruit de ui in de olijfolie glazig

Stap 2

voeg de knoflook, komijn, paprikapoeder en peper toe. Bak vervolgens de paprika mee tot deze zacht is.

Stap 3

Voeg de uitgelekte tomaatblokjes en tomatenpuree toe. Laat alles even pruttelen en breng op smaak met peterselie, peper en zout.

Stap 4

Maak vier kuiltjes in de pan en breek de eieren erin. Even mee laten borrelen tot het eiwit is gestold.

Stap 5

Serveer in de pan, bijvoorbeeld met een pitabroodje.

