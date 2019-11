Hoezo mogen vrouwen geen veel jongere partner?

André en Monique zijn al een paar maanden uit elkaar. Desalniettemin noemen mensen Bridget een vals kreng omdat zij André van Monique zou hebben ‘afgepakt’. En wat het nóg erger zou maken, is dat Bridget qua leeftijd de moeder van André zou kunnen zijn. Op Twitter spraken zelfs mede-BN’ers er schande van en Bridget kreeg op haar Instagramaccount honderden haatreacties, die met name betrekking hadden op haar leeftijd.

Het gekke is dat er legio bekende mannen een twintig jaar jongere vrouw hebben en dat daar vrijwel niemand moeilijk over doet. Integendeel: als man van 45 heb je het ’goed gedaan’ als je een twintig jaar jongere vrouw ’scoort’. Neem bijvoorbeeld John Ewbank (50) en Kelly Weekers (30). Doen mensen daar moeilijk over? Welnee.

Jonger

Toen Tiësto (50) afgelopen zomer de 28 jaar jongere Annika trouwde, kreeg hij alleen maar felicitaties. En mannen die hun vrouw daadwerkelijk verlaten voor een jonger exemplaar? Zelfs dát neemt niemand hen kwalijk. Erik van der Hoff (56) verliet zijn vrouw voor Maartje Vergeer (38) en kreeg vorig jaar zelfs nog een baby met haar. Het stel werd op social media behoorlijk met rust gelaten. Terwijl zowel André als Bridget dus al single waren toen zij iets met elkaar kregen.

Praat mee

