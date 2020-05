’Beste overheid, voer meteen campagne voor een gezondere levensstijl!’

De blonde arts drukte zich mijns inziens redelijk voorzichtig uit en vroeg zich vooral veel af. Hij begon met de stelling dat onze maatschappij misschien wel niet meer helemaal terug gaat naar hoe die vroeger was, als het gaat om grote evenementen. Er moest eerst een vaccin komen. Hij stelde dat een vaccin produceren ’een helse klus is’ en vroeg zich af of dat vaccin er op korte termijn wel zal komen. Een legitieme vraag, leek me. De dokter ging voorzichtig verder. Zo vroeg hij zich ook af waarom de overheid naast alle maatregelen juist nu niet de nadruk legt op hoe belangrijk onze levensstijl is? Waarom zag hij dáár geen campagnes voor? Naast de 1,5 meter afstand houden, je handen wassen en mondkapjes dragen in het OV?

Bekijk ook: Hanneke ligt al 7 weken in coronacoma

Onderliggend lijden

’Goed punt, dokter David’, dacht ik. Go on. De dokter kwam nu op dreef. Waarom, vroeg hij zich ook af, zag hij dus geen campagnes om troep uit de supermarkt te halen en obesitas tegen te gaan? ’Ja, hier scoor je, dokter David’, dacht ik. Ook al was ik het niet op elk punt met hem eens. Maar in dit opzicht heeft hij gelijk. Want het merendeel van de mensen dat momenteel op de intensive care ligt is te dik. En te dik is ongezond. En ongezond betekent ’meer vatbaar voor van alles’.

’Onderliggend lijden’ is een gezegde dat sinds de intrede van het Covid-19 virus massaal een begrip is geworden. Maar te dik zijn, is dat ook onderliggend lijden? Ik zie dat niet zo. Te dik zijn, dat doen we echt zelf. Teveel en te ongezond eten. Te weinig bewegen. Dat zijn dingen die leiden tot ’te dik’ zijn. En dat zijn ook de gebieden waarop we zelf kunnen ingrijpen.

Campagnes

Dus ja: waarom zien we daar geen campagnes voor? Als mensen massaal weerbaarder worden - lees: gezonder - winnen we sowieso een hoop terrein op het killervirus dat nu de wereld in zijn greep heeft. Om dat te bedenken hoef ik geen longarts te zijn. Dat is een inkoppertje. Wat dokter David ook stelt: ’Waarom ligt er in de schappen nog steeds zoveel alcohol? En sigaretten? Dingen die niet goed zijn voor ons? Als de overheid laat zien zoveel maatregelen te kunnen nemen, waarom dan juist nu ook niet dáárin?

Een kritisch filmpje dus, van dokter David. Een betoog waarin ik me op het punt ’levensstijl’ goed kan vinden. Want er is inderdaad méér wat we tegen corona kunnen doen. Zoals gezond worden/blijven. Alcohol en sigaretten laten staan. Verse groenten en fruit eten. Sporten. Veel water drinken. Ga aan de slag met dat lichaam! Maak het zo sterk als het maar kan zijn. Ik ben het met dokter David eens: geef als overheid ook hier aandacht aan. Wanneer er een goed vaccin is, weten we tenslotte niet. Dat een goed lijf beter bestand is tegen het virus wel. Voor onszelf een zo goed mogelijk afweersysteem creëren, is essentieel.

Ic

Natuurlijk, er zullen altijd uitzonderingen zijn. Mensen die desondanks een gezonde levensstijl toch niet van het virus winnen. Ieder lichaam is anders en reageert verschillend op virussen en bacteriën. Maar wie nu niet gezond is loopt gewoonweg meer risico. Dus weet dat en doe er iets aan.

En inderdaad overheid, geef hier meer aandacht aan. Niet alleen voor nu maar ook voor straks. Want ja, de ic raakt leger. Het aantal besmettingen neemt af. De maatregelen van de overheid helpen. Maar als we straks fysiek - en dus ook mentaal - gezonder en sterker zijn, boeken we met zijn allen een flinke winst. En die hebben we nodig. Want Covid-19 heeft nogal wat veroorzaakt: de klap die de economie nu krijgt, het inkakken van de culturele sector, stress om zieke naasten... Maar er is dus ook winst. Winst die we nú kunnen boeken. Juist nú zo gezond en sterk mogelijk worden. Dus bouw dat schild. Zet het op. En houd het vast.