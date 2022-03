Daghoroscoop 7 maart - Nieuwe deuren zullen opengaan, Tweelingen!

VANDAAG JARIG

Jouw doelstellingen en verlangens voor de lange termijn kunnen ongebruikelijk zijn of hun tijd ver vooruit. Het zal je echter lukken ze te verwezenlijken. Werk dat met dienstbaarheid te maken heeft bezorgt je vreugde en tevredenheid. Zolang je lekker in je vel zit zullen anderen je volgen.

RAM

Denk erover na of je je tijd niet beter kunt besteden dan lid te blijven van een vereniging of organisatie. Houd er rekening mee dat je jezelf teweer moet stellen tegen een berekenend persoon. Beantwoord schelden niet met schelden.

STIER

Uit plichtsgevoel kun je vandaag iemand te hulp schieten terwijl je liever thuis zou blijven en je eigen ding doet. Door een ander te helpen zul je echter op een bepaalde manier ook jezelf helpen. Je partner kan iets belangrijks kwijtraken.

TWEELINGEN

De kosmos heeft vandaag invloed op al jouw activiteiten. Er kan zoveel gebeuren dat het je boven het hoofd groeit. Zet praktische vaardigheid en creatief talent in om je productiviteit te verhogen. Nieuwe deuren zullen voor je opengaan.

KREEFT

Ga er vol tegenaan als je over genoeg energie beschikt, geen taak zal je te zwaar zijn. Maak je een expertise eigen waarvoor je altijd al belangstelling had. Actualiseer je cv als je op zoek bent naar ander werk en bereid je voor op een sollicitatie.

LEEUW

Als je slecht hebt geslapen zul je niet fit zijn. Neem vitaminen om het hoofd helder te maken. Combineer intuïtie met gezond verstand om mensen die je tegenwerken buiten spel te zetten, maar doe dat zo tactvol mogelijk.

MAAGD

Roddel en achterklap lijken aan de orde van de dag. Geloof nog niet de helft van wat je hoort. Mensen kunnen onbetrouwbaar blijken en zelfs teleurstellen. Echte vriendschap is zeldzaam. Kleed je goed als je indruk wilt maken.

WEEGSCHAAL

Zorg dat je niet de dupe wordt als je iemand financieel helpt. Van gokken komt slechts narigheid. Geen dag voor een belangrijk besluit of snelle conclusie. Houd ideeën voor jezelf en dring ze niet aan anderen op.

SCHORPIOEN

Een krachtmeting kan je bezighouden. Prop niet te veel bezigheden in je dag, want dan raak je in paniek als je zaken moet laten liggen. Kies prioriteiten voordat je de deur uitgaat. Klaag niet als je wat steun tekort komt.

BOOGSCHUTTER

Neem de tijd voor een goed ontbijt, want er lijkt een stressvolle dag voor je te liggen. Reizen kan met ongemak gepaard gaan of je auto of fiets blijken kapot. Je zakelijke vooruitzichten zijn goed als je je extra inzet.

STEENBOK

Als je hebt gedaan wat je moest doen, mag je de rest van de dag freewheelen. Voel je niet te ontgoocheld als een bepaalde wens niet in vervulling gaat; bedenk gewoon een nieuwe. Toon lef als iemand je probeert te domineren.

WATERMAN

Communicatie kan onder druk komen te staan; anderen kunnen emotioneel en manipulatief zijn. Laat je niet dwingen meer te doen dan je eigen portie. Maak van je hart geen moordkuil als een afspraak wordt verbroken.

VISSEN

Kleed je goed; alle aandacht kan zich op jou richten. Je boekt winst als je betrokken bent bij marketing en verkoop. Bied mensen liever wat ze vragen dan wat je per se zelf aan de man wilt brengen. Stel je beleefd en diplomatiek op.

