’Denk na voor je zegt: Oh ja, nu word je wel echt dik!’

„Iets langer dan 3 maanden geleden ben ik voor het eerst moeder geworden van mijn lieve zoontje Jax. Sinds ik zwanger was (en nu bevallen) snap ik dat er zoveel boeken, podcasts, cursussen en Instagram-accounts over deze onderwerpen zijn, want mán wat valt er toch veel over te zeggen.

Iedereen vindt er wat van

Maar er is een onderwerp waar in ieder geval de niet-zwangeren onder ons nog wel een beetje opvoeding in mogen krijgen. Een onderwerp waar ik tijdens mijn zwangerschap al mee struggelde: het zwangere lijf. Míjn zwangere lijf en het feit dat als je zwanger bent iederéén daar iets over denkt te mogen/kunnen/willen zeggen.

Tuurlijk, bij zwanger zijn hoort een dikke buik. Maar het is misschien goed om te beseffen dat niet iedereen dat een hele leuke bijkomstigheid vindt en dat - als je er zeker van wil zijn dat je een zwangere vrouw geen rotgevoel geeft - je over de omvang van diegene beter niks kunt zeggen.

Mentaal best een ding

Ik spreek voor mezelf dat ik het zwanger zijn bijzonder en speciaal vond, maar dat ik al aan het begin van mijn zwangerschap als een berg opzag tegen de veranderingen die mijn lijf zou ondergaan. Want tsja, wie zwanger is komt aan.

En als je al sinds je 6e met je gewicht loopt te struggelen (zoals ik) is dat mentaal best een ding. Helemaal nadat ik voor mijn bruiloft écht mijn best had gedaan om er zo goed mogelijk uit te zien. Dat werk ging allemaal verloren…

Het feit dat iedereen, vanaf het moment dat je aankondigt dat je zwanger bent, naar je buik en omvang kijkt, was voor mij dus echt al een issue, maar dan de opmerkingen…

’Geen tweeling?’

’Oh ja, nu word je wel echt dik!’, ’Jeetje wat een pens!’, ’Ja je bent een behoorlijke unit. Helemaal als je kijkt naar het verschil met je trouwfoto’s’ en ’weet je zeker dat het geen tweeling is?’ zijn zomaar wat opmerkingen die ik heb gekregen.

Niet echt iets waar ik me mooier door ging voelen, zeg maar. Om nog maar te zwijgen over mensen die ongevraagd aan je buik gaan zitten en de ’oh je ziet het nu wel echt’- opmerkingen terwijl ik in mijn derde trimester was. ’NEE ECHT?! Hoe kan dan nou?! Ik ben pas 34 weken zwanger!’

Denk even na

Als ik zo’n opmerking kreeg schoot ik direct in de verdediging en mompelde ik iets als: ’Eh nou, het valt wel mee, ik ben maar x kilo aangekomen’, want tsja, wat moet je anders zeggen? En ik kreeg die opmerkingen pas op het laatst, omdat mijn kleine garnaal pas na 28 weken een gamba werd en zichzelf begon te laten zien. Moet je nagaan als je al eerder zichtbaar duidelijk zwanger bent…

’Je mag ook niks meer zeggen tegenwoordig’, ik hoor het sommige lezeressen denken. Mijn antwoord? Tuurlijk mag dat wel! Maar denk even na: voor welke persoon zou ‘weet je zeker dat het geen tweeling is’ echt een compliment zijn? Om maar te zwijgen van: ‘jeetje wat een pens / unit’.

En als een zwangere vrouw graag wil dat je haar buik aanraakt, zal ze dat in haar enthousiasme echt heel snel zelf aangeven. Anders: gewoon niet doen.

Dit stukje bewustwording is wel op zijn plaats, omdat ik nu zelf weet hoe het voelt. Ik vond elke opmerking en elke vinger die werd uitgestoken over/naar mijn buik, behalve die van mijn man, mijzelf en de verloskundige, niet fijn. Punt uit.

Wat je dan wél kunt zeggen?

- Wat zie je er goed uit!

- Je straalt

- Wat ben je prachtig zwanger

- Wat een mooie glow heb je

- Ik vind je prachtig

- Wat een leuke outfit heb je aan

En zo kan ik wel even doorgaan. Moraal van het verhaal: ik wil niemand beledigen die zo’n opmerking (naar mij toe) heeft gemaakt, maar er komen waarschijnlijk nog heel wat zwangeren voorbij in je leven en dan is dit wellicht iets dat je nog ergens in je achterhoofd hoort zoemen als zo’n opmerking op het puntje van je tong ligt (en je hem dus nog in kunt slikken). Daar doe je een hoop aanstaande mama’s een lol mee.”

