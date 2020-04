Weekhoroscoop week 18

Ram

Liefde: Financiën spelen deze week een belangrijke rol binnen de relatie. Eén van jullie heeft wat meer steun of hulp van de ander nodig met in verband met rondkomen. Samen komen jullie er wel uit.

Financiën: Als je al van plan was een grote aankoop te doen of meerdere bestellingen te plaatsen, doe het dan nu. Halverwege de maand zijn er vertragingen met betrekking tot de levering te verwachten of is bestellen überhaupt niet meer mogelijk.

Werk: Er wordt een flink beroep gedaan op je geduld. Mailwisseling verloopt traag, afspraken worden af-of uitgesteld. Helaas is er niets wat je hier zelf aan kunt doen, je zult deze periode gewoon moeten uitzitten.

Persoonlijk: Aan de ene kant weet je dat je iets moet opgeven om meer tijd te krijgen voor andere dingen die je ook graag doet. Aan de andere kant weet je nog steeds niet wat…

Stier

Liefde: Dit is geen goede week om belangrijke beslissingen te nemen voor de toekomst. In plaats daarvan kunnen jullie beter alles gewoon even aankijken en go with the flow.

Financiën: De mogelijkheid doet zich voor om via een niet voor de hand liggende weg wat extra geld te verdienen. Met een beetje creativiteit vind je misschien zelfs wel het gat in de markt?

Werk: Hoewel de communicatie je prima afgaat dien je er wel voor te waken dat je niet al te persoonlijk betrokken raakt bij zakelijke kwesties. Werk is en blijft vooral werk.

Persoonlijk: Je zit lekker in je vel waardoor je weinig moeite hebt met het accepteren van de huidige situatie. Op jouw manier vind je altijd wel weer een manier om bezig en in beweging te blijven.

Tweelingen

Liefde: Twijfels met betrekking tot je relatie steken de kop op. Geef het nog even de tijd en neem geen overhaaste beslissingen. Grote kans dat de situatie halverwege de maand weer verbetert.

Financiën: Hoewel je momenteel nog geen loonsverhoging hoeft te verwachten zit een fijne meevaller op financieel gebied er wel degelijk in.

Werk: Je doet je ding en bent ook oprecht blij met hoe het momenteel gaat. Werkzoekende Tweelingen maken ook nu zelfs kans op een baan wanneer ze zich op creatieve wijze durven laten zien.

Persoonlijk: Het zou niet verkeerd zijn om wat meer te gaan bewegen. Niet alleen op het fysieke vlak kun je wel wat sportieve activiteit gebruiken; ook mentaal zal het je goed doen!

Kreeft

Liefde: Hoogste tijd voor weer een beetje activiteit. Voor je het weet zitten jullie weer gezapig voor de buis. Smeer een toastje, schenk iets lekkers in en doe gezellig een spelletje. Yahtzee!

Financiën: Deze week zijn er hoge pieken en diepe dalen te verwachten in je budget. Onverwachte inkomsten en ongewenste uitgaven wisselen elkaar in rap tempo af.

Werk: Het lezen van magazines brengt je op de meest lucratieve ideeën. Laat je inspireren door alles wat je ziet en doe er je voordeel mee.

Persoonlijk: Een vriend of familielid heeft behoefte aan advies; op verrassende wijze draag je de perfecte oplossing aan.

Leeuw

Liefde: Je geliefde is enorm trots op je om de dingen die je doet. Je bent handig en inventief en weet ook thuis leven in de brouwerij te brengen. Zonder jou zou het momenteel een stuk minder gezellig zijn in huis.

Financiën: Als je altijd hetzelfde doet zal er nooit iets veranderen. En laat je nu juist toe zijn aan wat verandering met betrekking tot je inkomen. Is er iets wat je zelf (alvast) kunt doen?

Werk: Een nieuwe aanpak werpt vruchten af. Wees niet bang om gewoon eens een andere richting in te slaan of iets nieuws te proberen. Verandering van spijs doet eten en wie niet waagt wie niet wint.

Persoonlijk: Een vriend of vriendin helpt je uit de brand. Voel je niet bezwaard lieve Leeuw, dit is het gevolg van alle keren dat jijzelf voor anderen klaar stond, oftewel good karma.

Maagd

Liefde: Dit is een prima week om je nieuwe plannen met betrekking tot je carrière met je geliefde te bespreken. Niet alleen staat je partner achter je, hij of zij heeft ook nog een heel goed idee.

Financiën: Klussen in huis kan nu behoorlijk in de papieren gaan lopen. Wanneer je aan één klus begint blijkt al snel dat er meer nodig zal zijn om een en ander te repareren of op te knappen.

Werk: Je doet er verstandig aan jezelf nu zoveel mogelijk te laten zien. Tot op zekere hoogte buiten, maar vooral online via je eigen website en/of social media. Maak desnoods je eigen logo en verzin een ijzersterke slogan.

Persoonlijk: Na een behoorlijk stressvolle periode moet je weer helemaal wennen aan een meer relaxte omgeving en dito sfeer. Probeer er niet te lang bij stil te staan en vooral te genieten van de weergekeerde rust.

Weegschaal

Liefde: Geharrewar binnen de relatie is te verwachten. Geen ernstige zaken, maar wel wat onenigheid die je letterlijk hoofdpijn bezorgt. Gelukkig duurt dit niet lang, maar voorkomen is beter dan genezen.

Financiën: Wees voorzichtig met het doen van impulsieve uitgaven. Ook al denk je dat je het best kunt missen, het zou deze keer wel eens langer kunnen duren voor je salaris voor de nieuwe maand wordt gestort.

Werk: Iemand op het werk heeft meer dan gewone belangstelling voor je. Blijf op je hoede en wees niet te goed van vertrouwen. Het houden van gepaste afstand is aan te bevelen en dan hebben we het niet alleen over de 1,5 meter-maatregel....

Persoonlijk: Als je over een bad beschikt, gun jezelf dan vooral in de eerste helft van de week een uitgebreide, ontspannende bad sessie compleet met scrubje en diep reinigend gezichtsmasker. Geen ligbad? Onder de douche werkt het ook prima.

Schorpioen

Liefde: Het is aan te raden om er even samen uit te gaan. Zoek een plekje in de natuur waar jullie even heerlijk tot rust kunnen komen tijdens een wandeling of als het weer het toelaat een picknick.

Financiën: Met het oog op financiële kwesties kost het je moeite een beslissing te nemen. Als je het nu even laat rusten dient het antwoord zich uiteindelijk vanzelf aan.

Werk: Je doet er verstandig aan niet de discussie aan te gaan met collega’s die anders over bepaalde dingen denken dan jij. Trek je handen er vanaf en laat het even voor wat het is.

Persoonlijk: Wees voorzichtig waar je loopt; de kans op een enkelblessure is aanwezig. Verder is dit een heerlijke week om lades en kasten op te ruimen. Overzicht geeft je rust.

Boogschutter

Liefde: Jij en je geliefde gaan een fijne en ontspannen week tegemoet. Aan quality time geen gebrek en laat dit nu juist hetgeen zijn waar jullie allebei behoefte aan hadden.

Financiën: Laat je goed informeren over financiële kwesties. Lees reviews, vraag meer informatie op over bepaalde zaken en ga niet over één nacht ijs.

Werk: Er wachten nieuwe werkzaamheden waar je tot dusver nog weinig tot geen ervaring mee hebt. Maak je geen zorgen, het zal je prima af gaan.

Persoonlijk: Bepaalde personen binnen het gezien zijn niet bepaald het zonnetje in huis. Wat de oorzaak ook is van hun bokkenpruik, laat hen maar even en trek het je vooral niet persoonlijk aan.

Steenbok

Liefde: Samen klussen kan werkelijk gezellig zijn. Als jullie er allebei echt even de tijd voor nemen en er desnoods een gezellig muziekje bij opzetten is het allemaal zo gepiept.

Financiën: Op financieel gebied zijn er geen bijzonderheden te verwachten. Zolang je zelf ook alles netjes in balans houdt is er geen vuiltje aan de lucht.

Werk: Jij bent niet bepaald vies van een nieuwe uitdaging en je wordt op je wenken bediend. Interessante nieuwe werkzaamheden zijn in aantocht!

Persoonlijk: Hard werken loont, maar op dit moment haal je meer voldoening uit even helemaal niets doen en uit de dingen waar je normaliter (te) weinig aandacht aan besteedt.

Waterman

Liefde: Je hebt meer behoefte om iets gezellig samen met je partner te doen. Ook al lijkt er momenteel weinig mogelijk, met een beetje creativiteit is er toch best nog wel wat leuks te doen.

Financiën: Boeken, magazines, een webcam, een nieuwe telefoon of laptop; je bent niet te beroerd om nu wat extra geld uit te geven aan dingen die bijdragen aan thuis-entertainment.

Werk: Een goede communicatie is het halve werk. Luisteren naar elkaar, elkaar laten uitpraten en een beetje meedenken zijn dingen die het werk deze week gemakkelijker maken.

Persoonlijk: Met het oog op vriendschappen heb je deze week weinig tijd om zomaar even te kletsen. Er is veel dat je bezig houdt en wat voor jouw gevoel nu even voorrang heeft. En dat is prima.

Vissen

Liefde: Samen lekker uit eten in je eigen huis, hoe knus is dat? Bestel iets lekkers en dek romantisch de tafel voor twee. Meer heb je niet nodig, toch?

Financiën: Nieuwe mogelijkheden op financieel gebied dienen zich aan. Ook is het goed mogelijk dat er een leuk bedrag op je rekening wordt gestort waarvan je eigenlijk al was vergeten dat het eraan zat te komen. Meevaller!

Werk: Een nieuw idee blijkt zeer lucratief te zijn. Als je werkgever er niets van wil weten, probeer dan of je er zelf iets mee kunt.

Persoonlijk: Een ex geliefde neemt via via contact met je op en dit doet hij of zij niet zonder bijbedoelingen. Heb je al een relatie? Laat dan duidelijk blijken dat je geen interesse hebt. Het laatste waar je op zit te wachten is gedoe.