Daghoroscoop 7 december

VANDAAG JARIG

Huis en gezin spelen een belangrijke rol in uw leven en dat zal zo blijven. Thuis is, waar u het liefst bent, en waar u zich bij voorkeur terugtrekt: uw schuilplaats, uw tempel. Het zal niemand verbazen als u komend jaar in uw huis een meditatiecentrum of spirituele gespreksgroep begint.

ZONDAG JARIG

Familiegeheimen kunnen aan het licht komen, zowel goede als minder gunstige, zoals schandaaltjes, maar desondanks zal het komend jaar redelijk goed met u gaan. Streef naar harmonie in al uw relaties; dat is niet alleen prettig voor anderen, maar vooral ook goed voor uw eigen welzijn.

RAM

Denk na over een moeilijke situatie zodat u tot een realistische conclusie komt omtrent de koers die u moet volgen. Hoewel u redelijk meegaand bent moet u krachtig “nee” durven zeggen als iemand tracht misbruik van u te maken.

STIER

Zorg dat u zelf aan de knoppen zit als u in teamverband actief bent. Denk er eens over na om wat energie aan een humanitair doel te besteden en mensen te helpen die minder fortuinlijk zijn dan u.

TWEELINGEN

Ren uzelf niet voorbij en beteugel uw neiging te overdrijven of zaken mooier voor te stellen dan zij zijn. U kunt gemotiveerd zijn om dit weekend toch even aan het werk te gaan en dat zal niet onopgemerkt blijven.

KREEFT

Helderheid van geest zal het makkelijk maken uw weg te vinden in een baan of relatie. Uw nieuwsgierigheid zou wel eens tegen u kunnen werken. Leg u erbij neer dat niet alles voor u is weggelegd en wees tevreden.

LEEUW

Als iets te mooi lijkt om waar te zijn is dat waarschijnlijk ook zo. Pas op als u gaat winkelen; verkopers zullen overdrijven. Eén zijn met de natuur zal heilzaam zijn als u zich dit weekend niet helemaal lekker voelt.

MAAGD

Zaken mengen met ontspanning kan een positieve ervaring zijn, maar probeer wel de zakelijke kant gescheiden te houden van de relationele. Een sociale bijeenkomst is een uitgelezen kans om tijd met uw partner door te brengen.

WEEGSCHAAL

Blijf belangrijke beslissingen nog even uitstellen. U kunt grote verwachtingen koesteren omtrent een nieuw project maar bij nadere beschouwing tot de conclusie komen dat er fouten aan kleven.

SCHORPIOEN

Probeer een culturele manifestatie bij te wonen of ga met goede vrienden naar het theater. Alles wat te maken heeft met ontspanning en romantiek zal u in een positieve stemming brengen.

BOOGSCHUTTER

Geheim onderzoek en discussies achter de schermen kunnen ongebruikelijke informatie aan het licht brengen. Focus op het leggen van contacten en reik anderen de hand op een zowel sociale als professionele manier.

STEENBOK

Aarzel niet om hulp te vragen aan mensen die u kunt vertrouwen. U zult verbaasd staan hoe snel en makkelijk taken worden volbracht als u eenmaal over de benodigde steun beschikt. Maak er een fijn weekend van.

WATERMAN

Het kan tijd zijn om na te gaan waar uw geld blijft; let op details. Anderen neigen naar overdrijven en kunnen zaken mooier voorstellen dan ze zijn. Blijf oplettend en ver van zinloze discussies die op ruzie kunnen uitdraaien.

VISSEN

Ieder van ons ziet het leven op zijn eigen manier en u zult het niet prettig vinden als anderen vast besloten lijken u te vertellen hoe u uw leven moet inrichten. Laat tactvol weten dat u uw eigen zaken regelt zodat u geen bruggen achter u verbrandt.

