Daghoroscoop 6 mei

VANDAAG JARIG

U roept het beeld op van iemand met succes en status en mensen zullen zich graag aan u spiegelen. Succes in uw werk brengt met zich mee dat u steeds meer verantwoordelijkheden toegespeeld zult krijgen. U hoeft daar zelf niets voor te doen, maar uiteindelijk moet u uzelf wel waarmaken.

RAM

U kunt in het middelpunt terechtkomen van allerlei vormen van communicatie. Laat het een dag liggen als u gebukt gaat onder een opdracht of moeite hebt u de ingewikkelde structuur van een onderwerp eigen te maken.

STIER

Blijf oplettend als het om uw persoonlijke veiligheid gaat. Uw haast en impulsiviteit kunnen schadelijk zijn voor uw welzijn, dus houd uzelf in de hand. Spreek af met een accountant om uw gezamenlijke financiën op orde te brengen.

TWEELINGEN

In de loop van de dag kunnen spanningen oplopen. U komt erachter wie voor u is en wie tegen u. Uitdagingen komen in vreemde gedaanten en uit onverwachte hoek. Een vriend of partner kan u helpen problemen op te lossen.

KREEFT

Houd rekening met ups en downs. U kunt zich geroepen voelen te helpen waar dat mogelijk is. Als uw werk een gevaar voor persoonlijke veiligheid inhoudt of u gaat om met gevaarlijke apparaten dan moet u extra alert zijn.

LEEUW

Iemand op het werk kan proberen u dwars te zitten of de eer naar zich toe te trekken voor werk dat u hebt verricht. Onzelfzuchtig gedrag is deel van uw natuur, maar overdrijf het niet. U schiet er zelf niets mee op en kan irritatie veroorzaken.

MAAGD

Doe kalm aan als u een ongeluk wilt voorkomen; de komende dagen moet u elke veiligheidsmaatregel in acht nemen. Ook tijdens gymnastiek en soortgelijke activiteiten. Onttrek u niet aan verplichtingen die uw gezin betreffen.

WEEGSCHAAL

Ontwerpen, bouwen, decoreren zijn de bezigheden die u goed af gaan. U kunt de komende dagen spullen traceren die net dat bijzondere cachet geven aan uw huis als u uw ogen goed openhoudt. Via familie kan u een som geld bereiken.

SCHORPIOEN

Vrienden kunnen vandaag een belangrijke rol spelen en u zult onder gelijkgestemden optimaal functioneren, zeker als u zich inzet voor een gemeenschappelijk doel. Geen geschikte dag om terug te vragen wat u hebt uitgeleend.

BOOGSCHUTTER

Steek tijd in het vervullen van bijzondere wensen. Schaf eindelijk aan waar u al lang uw zinnen op hebt gezet. Vanochtend kan ruzie ontstaan over gevoelige financiële materie tenzij u uw best doet uw stem te matigen.

STEENBOK

Werk bij voorkeur thuis of neem een snipperdag als u uitgeput bent. Een onopgeloste kwestie die stil is gehouden kan de oorzaak zijn van uw lethargie. Pak het probleem liever eerder dan later aan zodat u uw energie herkrijgt.

WATERMAN

Een oude vriend kan opduiken en u zult beiden de band willen herstellen. De omstandigheden zullen sinds de laatste keer dat u elkaar zag grondig zijn veranderd en het zal duidelijk worden hoeveel u beiden achter de rug hebt.

VISSEN

Houd rekening met een uitdaging of situatie waarin u op de proef wordt gesteld. U zult dat niet kunnen voorkomen en makkelijk gestrest raken. Bedenk een manier om tot een vergelijk te komen, als ruzie tot nu toe de norm was.