Moeten zwemlessen wel gewoon doorgaan?

Veiligheid

Doordat veel ouders de zwemlessen essentieel vinden, is er een petitie gestart om de lessen door te laten gaan. Tenslotte mogen kinderen in de klas wel naast elkaar zitten, samen gymen en samen spelen op het speelplein. Waarom dan niet samen zwemmen? Gistermiddag was de petitie al 38.879 ondertekend en dat aantal loopt rap op.

Zwemlessen gaan niet alleen maar over plezier maken en bewegen, het gaat ook om de veiligheid van kinderen, zo redeneren de ouders. Iedereen heeft het recht om goed te leren zwemmen en die paar extra lessen kunnen voor veel kinderen net het verschil maken.

Directeur André de Jeu van de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) geeft aan dat het maar voor twee weken is en dat ’kinderen best even zonder kunnen. Het kabinet doet het niet om de bevolking te straffen, maar om de gezondheid prioriteit te geven.’

Praat mee

