’In de horeca ben je straks arts, politieagent én schoonmaker... Dat wordt chaos!

Vanaf 1 juni heeft JP, en met hem duizenden andere horecatijgers, meerdere functies toebedeeld gekregen van de overheid. Zo is hij vanaf volgende week maandag ook arts. Hij moet namelijk aan de hand van een triage bij iedere gast beoordelen of een gast gezond genoeg is om plaats te nemen. Hij moet kunnen inschatten of iemand hooikoorts heeft dan wel corona of gewoon een potje staat te liegen.

Politieagent, schoonmaker...

Zodra de horeca weer opengaat, is mijn vriend tevens politieagent. Want hij moet er dan niet alleen op toezien dat zijn gasten zich strikt aan die 1,5 meter houden, ook moet hij hen ondervragen of ze wel tot één huishouden behoren. Over de bewijzen daarvoor en de manier waarop hij mensen moet ’verhoren’ wordt verder niets gezegd, maar hé? Het moet. Oh ja, en schoonmaker wordt hij dan ook. Want na elk bezoek moeten, voordat er nieuwe klanten mogen plaatsnemen, de tafel en stoelen worden afgedaan met een sopje en dienen de peper- en zoutvaatjes te worden ontsmet.

Tot slot wordt mijn vriend controleur. Hij moet er namelijk ook voor zorgen dat mensen tijdens hun wc-bezoek die beruchte 1,5 meter in acht nemen - geen idee hoe hij dat moet doen - én dat ze na afloop 20 seconden lang hun handen wassen.

Bekijk ook: 7x dit moet je echt weten over handgel

Hooikoorts

Alles waar zijn horecabloed sneller van gaat stromen is vanaf 1 juni weg. Ik voorspel een drama. Hoe gastvrij kan hij zijn als hij amper nog met gasten kan praten? Hoe ad rem moet hij zijn als mensen keihard beweren dat ze tot één huishouden behoren terwijl hij wéét dat ze jokken? Lopen er dan BOA’s rond die steekproefsgewijs controleren? En wat als blijkt dat mensen niet tot dezelfde huishouding behoren? Wie krijgt dan de boete?

En wat moet hij doen als mensen per ongeluk te dicht bij elkaar gaan zitten? Eén keer waarschuwen? Twee keer? Zestien keer? Hen verzoeken om weg te gaan? En als ze dat niet doen? Erop losbeuken? Stel dat iemand met hooikoorts ineens begint te snotteren, te niezen of te hoesten en anderen dat aanstootgevend vinden? Wie stuurt hij - onervaren ’arts’ en incompetente ’politieagent’ - dan weg? Hoe kan hij alle maatregelen in acht nemen als mensen als dolle stieren op 1 juni klokslag 12.00 uur op het terras neerploffen?

Chaos, ruzie, drama

Ik verwacht chaos: mensen gaan na maanden binnen zitten echt niet wachten tot een leeg tafeltje goed is ontsmet. Ik verwacht ruzie: mensen die maandenlang snakten naar ’een drankje doen met vrienden’ en die dan vervolgens alle regels aan hun laars lappen. Ik verwacht drama: mensen die niet op hun beurt willen wachten en stennis gaan schoppen. Ik heb er dus een heel hard hoofd in of dit gaat werken. Ik kan alleen maar hopen dat mijn vriend ook voor arts, politieagent, schoonmaker en controleur in de wieg is gelegd. Maar hem kennende vrees ik van niet.