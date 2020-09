’Sombere tijden, vrolijke kleuren’

Valentino haute couture 2018 Ⓒ Hollandse Hoogte

Wie gek is op kleur kan zijn of haar lol op! Zaterdag 26 september opent in het Kunstmuseum Den Haag namelijk de tentoonstelling Mode in kleur. Een ware kleurexplosie met outfits van (inter)nationaal gevestigde namen. Want in barre tijden biedt mode hoop, dus vast ook in deze corona-periode dacht het team achter deze tentoonstelling.