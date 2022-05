Daghoroscoop 4 mei - Vraag je af of je goed bezig bent, Tweelingen!

VANDAAG JARIG

Jouw carrière zou op rolletjes moeten lopen gezien de bemoeienis van Uranus, je begeleider in die sector. Je hebt een streepje voor bij leidinggevers, ouderen en autoriteiten. Er zijn fraaie kansen voor je weggelegd, zelf hoef je er niet voor op strooptocht. Mensen kijken naar jou op.

RAM

Trek niet te snel conclusies. Er komt informatie vrij waarna jij je mening zult moeten herzien. Controleer instructies voor je begint of verder gaat. Je kunt in een hogere positie worden gedwongen die je niet aanspreekt en je vrijheid beknot.

STIER

Het kan duidelijk worden dat je sterk van inzicht verschilt met degene(n) met wie jij jouw leven deelt. Besef dat anderen recht hebben op eigen denkbeelden. Door je toegankelijk op te stellen kun je veel opsteken. Maak geen ruzie.

TWEELINGEN

Je kunt onwelwillend staan ten opzichte van een compromis en daarover geëmotioneerd of geïrriteerd raken. Ook kan je ineens de grond te heet onder de voeten worden. Vraag je af of je wel goed bezig bent.

KREEFT

Kom rustig op gang en kijk in je agenda. Je energie kan tekort schieten en niet alleen de jouwe. Stemmingen kunnen elkaar vandaag afwisselen. Als je niet lekker in je vel zit, zal niets lukken. Een beetje verwennerij kan geen kwaad.

LEEUW

Reisplannen kunnen sneuvelen door een probleem met familie of je gezondheid. De mensen met wie je vandaag in contact komt kunnen misbruik maken van je onwetendheid op een bepaald gebied. Overweeg elk voorstel goed.

MAAGD

Je kunt vreemde dingen meemaken als jouw werk een oninteressante fase doormaakt. Wat niet goed is voorbereid kan juist nu in de soep lopen. Wees niet te trots om hulp te vragen. Neem afstand van het gevoel te worden tegengewerkt.

WEEGSCHAAL

Plannen kunnen veranderen terwijl je energie te wensen overlaat. Ontspan, anders slaan de stoppen door. Zet de eisen die je werk stelt in perspectief. Verdiep je in jouw aandelenportefeuille en maak tijd vrij voor ontspanning.

SCHORPIOEN

Zakelijke onderhandelingen komen op gang; zorg dat je over de benodigde gegevens beschikt en weet waarover je praat. Laat je niet misleiden door oude gezichtspunten of een vooroordeel. Een komende reis kan angst oproepen.

BOOGSCHUTTER

Een teleurstellend antwoord op een verzoek zal je ontmoedigen; je kunt je zelfs beledigd voelen. Misschien moet u bepaalde doelen bijstellen. Neem de situatie niet te serieus; ook deze periode gaat voorbij.

STEENBOK

Door slim te werk te gaan kun je jouw fouten of die van een collega corrigeren. Laat een fysiotherapeut een schema uitstippelen dat op je behoeften is aangepast. Je bent emotioneel beter in balans als je fysiek goed functioneert.

WATERMAN

Kansen nemen toe, vooruitzichten verbeteren en succes lijkt verzekerd. Een prima moment om extra energie te investeren in jouw toekomst. Ga er van uit dat alles in orde komt als jij je best doet. Let op je sleutels en je pincode.

VISSEN

Als je werk veel van je vergt en alleen anderen er beter van worden kun je jezelf afvragen waar het allemaal goed voor is en of het misschien tijd is om naar ander werk uit te zien. Blijf vandaag een outsider en ga iets prettigs doen.

