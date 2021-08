Flirten, hoe doe je dat ook alweer?

„Flirten gaat niet – of niet alleen – om sexy zijn, stoer doen of indruk maken. Het gaat vooral over leuk en écht contact maken. Nieuwsgierigheid en speelsheid zijn de ideale bouwstenen van een succesvolle flirt. Flirten is onderzoeken of je elkaar leuk zou kunnen vinden. Dat begint meestal gewoon met een oprechte vraag.”

Een gesprek starten

„Vind je flirten nog spannend? Vervang woorden als flirten, versieren of verleiden met ‘iemand leren kennen’, ‘contact maken’ of ‘nieuwsgierig zijn’. Dat verlaagt de drempel voor mensen die flirten geforceerd of eng vinden of voor mensen die juist bang zijn afgewezen te worden.

Neem als vrouw vooral het voortouw. Sommige mensen blijven heel lang op een afstandje naar elkaar staren, maar dat werkt niet. Daarvan worden jullie allebei alleen maar zenuwachtiger. Zorg er liever voor dat je ‘toevallig’ langsloopt en dan meteen al gedag zegt. Dat verlaagt de druk om dan - of later - een praatje te maken.

Het maakt vervolgens niet echt uit waar je een gesprek mee begint. Zorg er vooral voor dat het spontaan overkomt. Een grappige opmerking of een spontane uiting werken altijd goed, bijvoorbeeld een grapje over het interieur van het café waar jullie zijn. Met een hele doordachte, gevatte vraag of standaard openingszin schrik je snel iemand af, dus probeer dat te vermijden.”

Aan de praat

„Laat in zo’n eerste gesprek vooral iets persoonlijks van jezelf zien – je passie voor paarden, je weerstand tegen Tinder, je behoefte aan een serieuze relatie – en zie gewoon wat er voor terugkomt.

Uiteindelijk wil je dat iemand jou accepteert om wie je bent. Hoe meer je bezig bent om indruk te maken en niet afgewezen te worden, hoe moeizamer en krampachtiger het contact wordt en hoe minder snel je erachter komt of iemand wel of niet bij jou past. Je weet dat je een leuke klik hebt wanneer je je minder bewust wordt van jezelf. Merk je dat je je juist overmatig bezighoudt met hoe je overkomt? Richt je aandacht op de ander in plaats van op jezelf.

Veel vrouwen bewaren dit juist voor een latere date, maar wees ook eerlijk over wensen, bijvoorbeeld een prangende kinderwens. Dat kun je beter zo snel mogelijk kenbaar maken, zodat je geen tijd verspilt als je er later nog achter komt dat hij helemaal geen kinderen wil.”

Loslaten

„De angst voor afwijzing is iets waar veel mensen last van hebben. Onthoud vooral dat je gewoon aan het ontdekken bent hoe jullie op elkaar reageren. Meer niet. Je hoeft dus niet zwoel te kijken en met je haar te wapperen - behalve als dit is hoe jij je normaal gesproken ook zou gedragen. Wees eerlijk en flirt op een manier die bij jou past, dan is de kans op succes het grootste.

Het best mogelijke resultaat van een eerste flirt? Dat je allebei nieuwsgierig naar elkaar bent geworden. In ieder geval nieuwsgierig genoeg om elkaar nog een keer te willen ontmoeten. Je mag de ander best een beetje laten zweten om voor een vervolgontmoeting te zorgen. Maar het is ook helemaal niet erg als er niks voortkomt uit een flirt. Merk je dat de aantrekkingskracht niet wederzijds is? Dan hoeft dat niks persoonlijks te zijn en kun je het rustig afkappen zonder je daar slecht over te voelen.”