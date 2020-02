’Ik erger me al jaren aan de wildgroei van coaches’

Nederland telt momenteel zo’n 63.000 coaches, in vijf jaar tijd is hun aantal met 66% toegenomen. Meer coaches dan mensen, zeg ik wel eens, maar dat is natuurlijk onzin.

Het is ergens een heerlijk idee dat je met een simpel oproepje op social media of een telefoontje in potentie binnen tien minuten zestien coaches bereid hebt gevonden je te helpen bij je probleem (GGZ, beat that!), maar het wordt toch een beetje creepy als je bedenkt dat slechts 10% van die coaches daadwerkelijk bij een beroepsverenging is ingeschreven en dus aan bepaalde eisen voldoet.

Geen rijinstructeur

Het grootste deel van de coaches lijkt maar wat aan te rommelen op basis van ervaring en intuïtie. En dat hoeft echt niet altijd verkeerd uit te pakken, maar het biedt natuurlijk geen solide basis voor een hulpverlenend beroep.

Ik kan autorijden, maar ik ben geen rijinstructeur. Ik lees mijn kleuter dagelijks voor en leer haar een beetje schrijven, maar ik ben geen docent. En dat ik bij snotterende kinderen weet welke neusspray het beste werkt, maakt mij geen verpleegkundige.

Extreem zweverig

Coaches, ik krijg er eerlijk gezegd een beetje jeuk van. Facebook is inmiddels deels verworden tot een broedplaats van coaches die er hun diensten aanbieden. Je kunt ze overal voor inschakelen, of je nou op het punt staat jezelf van kant te maken of als je even niet meer weet hoe je je peuter in slaap krijgt.

Ze communiceren vaak met een woordenbrij die het midden houdt tussen ’extreem zweverig’ en ’niet te begrijpen’. Ik heb – at randrom – twee teksten van ze voor jullie bij elkaar geraapt. Hou je vast.

Coaching in de woestijn

Wat dacht je hiervan: ’Als je dat leven ook echt wil leiden, en niet alleen in de energie wil voelen, heb je actie te nemen. Anders blijft het bij heel fijn die energie voelen. Dan blijft het bij helder weten. That’s not enough right? We wan' it all!’

Ik heb geen idee wat hier staat. Een handleiding in het Chinees komt op mij duidelijker over. Wel kan ik blijkbaar met deze coach in de woestijn een betere ondernemer worden. Kost wat, maar dan heb je ook wat.

Ik heb er nog één. Ik verzin dit niet: ’Zodra je vastloopt in je hoofd, even geen oplossing kunt bedenken, kun je ook eens iets anders proberen dan in je hoofd de code te kraken. Stap eens naar buiten. Loop een rondje. En kijk dan eens zomaar omhoog! Je zult zien dat je niet alleen een andere ingeving krijgt, een nieuwe invalshoek, maar ook dat de situatie lichter voelt!’

Dat is dus heel wollig voor: ’Kom je er even niet uit? Ga dan een frisse neus halen.’ Een advies dat je moeder je gratis geeft.

Gevaarlijk

Coaches worden veelal geboren uit eigen ellende. Miskramen gehad? Kinderwenscoach. Je huwelijk kapot? Scheidingscoach. Een burn-out gehad? Life-coach. Een kind gevoed? Borstvoedingscoach. Een kind gebaard? Moedercoach. En hoezeer ik ook de motivatie waardeer anderen te helpen waar je zelf die hulp tekort hebt gehad; een ervaring maakt je geen deskundige.

Het kan je wel hélpen een betere deskundige te worden, maar dat lukt niet zonder opleiding. Nou kan een interieurcoach niet zoveel schade aanrichten door een muur zalmroze met groene stippen te adviseren. Maar als je denkt in andermans geest te kunnen roeren met je huis-tuin-en-keukenpsychologie, ben je gevaarlijk bezig.

Schade

We kampen met wachtlijsten in de GGZ, iets waar coaches handig op in springen. Kun je niet terecht bij een erkend psycholoog of psychiater? Kom maar met mij met een ezel door het bos wandelen of boek een knuffel/dansssessie om je problemen op te lossen. Iets is beter dan niets, toch?

Maar dat weet ik dus zo net nog niet. Sterker nog, ik denk dat ’iets’ in dit geval schade kan berokkenen. Dus wat te doen? We moeten dit beroep beschermen! En niet een beetje halfhalf, maar stel eisen en verbind consequenties aan het niet halen van die eisen.

Wollige praat

Ten slotte, aan degene die in nood is en een coach overweegt – check opleidingen. Check ervaring. ’De buurvrouw van je zus’ is geen referentie. Laat je niet verleiden met wollige praat, met zweverige teksten. Een luisterend oor is niet genoeg om jou van je depressie af te krijgen.

Een wandeling met een ezel is leuk, maar het maakt jou er aan het einde van de rit niet minder suïcidaal door. Zoek hulp bij iemand die je echt kan helpen. Zoek het in elk geval niet bij iemand die je portemonnee leegtrekt en amper kennis van zaken heeft.

Heb jij zelf hulp nodig? Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 (24/7 bereikbaar) en 113.nl.