’Met de kennis van nu schaam ik me dat ik zo snel de baby wilde knuffelen’

Buitenland

Man dumpt moeder van zijn twee kinderen voor Oekraïense vluchteling (22) die zij hadden opgevangen

Een Britse man (29) heeft zijn vriendin, met wie hij twee kinderen heeft, na een relatie van tien jaar de deur uitgezet. De reden daarvoor is de 22-jarige Oekraïense vluchteling die ze in huis hadden genomen en waar de man al snel gevoelens voor kreeg. Ze doen allebei hun verhaal in The Sun.