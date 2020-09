Daghoroscoop 29 september

VANDAAG JARIG

Werk aan innerlijke groei die uw carrière volgend jaar een impuls kan geven. Het zal zaak zijn minder tijd te besteden aan routine en meer aan uw gevoelsleven, uw huis en gezin, zeker als een bestaande relatie stagneert. Het is te vroeg en onverstandig daaruit nu al conclusies te trekken.

RAM

Sluit vrede met een familielid met wie u de degens hebt gekruist. Degene die het eerste excuses maakt gedraagt zich het meest volwassen. Dring in zaken niet te veel aan, dat werkt contraproductief. In de liefde is luchthartigheid taboe.

STIER

Meerderen en collega’s kunnen kritiek uiten op uw ideeën. Vrienden zullen zich positiever opstellen. Thuiswerken, vooral met een partner, heeft een grote kans op succes. Sluit zo nodig een lening om uw plannen te financieren.

TWEELINGEN

Terwijl u graag aan sport doet, kunt u daarin momenteel gehinderd worden. Neem als u lui bent een extra kop koffie en sta uzelf toe wat langzamer op gang te komen. Door een ongezonde gewoonte af te leren zult u opleven.

KREEFT

Uw gevoel van eigenwaarde kan aan revisie toe zijn; werken is uw beste medicijn. Wees bereid plannen te herzien als een onverwachte situatie u voor het blok zet. Schreeuw niet meteen als kinderen lastig zijn; u was zelf ook eens jong.

LEEUW

Een perfect moment om een paar dagen vrij te nemen. Moet u echter werken, aanvaard dan met een gerust hart een opdracht die nauwkeurigheid vereist. Werk zoveel mogelijk alleen. Zet een verhaal dat niet klopt, meteen recht.

MAAGD

Sociale contacten zullen soepel verlopen; u kunt interessante mensen ontmoeten. Er zit romantiek in de lucht en na een bezoek aan vrienden of buren kunt u spontaan iemand in uw hart sluiten. Uw financiën zijn gebaat bij meer structuur.

WEEGSCHAAL

Trek op de werkvloer niet alle verantwoordelijkheden naar u toe. Wees op uw hoede voor iemand met sterke ellebogen en blijf onverzettelijk. Straal zelfvertrouwen uit, dan zullen anderen uw leiding zonder aarzeling accepteren.

SCHORPIOEN

U zult invloedrijke lieden van uw visie weten te overtuigen. Zorg dat u feiten en cijfers achter de hand hebt als u iets moet bewijzen. Reken op uw intuïtie. U doorstaat elke vuurproef als u goed uw huiswerk hebt gedaan.

BOOGSCHUTTER

Laat zien hoeveel er uit uw handen komt als u met rust wordt gelaten terwijl de baas bezig is met zijn eigen besognes. Laat u leiden door uw verstand. De kansen om met uw creativiteit geld te verdienen worden interessanter.

STEENBOK

Probeer de plannen die u dit weekend maakte te verwezenlijken als de werkdruk dat toelaat. Span u in om iemand met wie u zich verbonden voelt beter te leren kennen. Het kan een vriendschap worden die veel voor u zal betekenen.

WATERMAN

Probeer in zaken wat speelser en flexibeler te zijn. U kunt geprezen worden voor uw prestaties tot nu toe, en dat zal u het gevoel geven dat het allemaal de moeite waard was. Houd een romance op de werkvloer nog even geheim.

VISSEN

Woorden van een goede vriend kunnen net dat zetje in de rug zijn dat u nodig hebt. Probeer niet alles in uw eentje te doen. Durf gerust een gunst te vragen, men zal u graag helpen. Maak het niet te laat en sta eens een uur eerder op.