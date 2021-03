Daghoroscoop 4 maart - Praat zaken uit, Tweelingen!

VANDAAG JARIG

Of je nu geld op de bank hebt of niet: het maakt voor jou weinig verschil, je leeft er graag op los. Je zult dit jaar en ook het volgende, elke dag willen plukken tot de laatste minuut en de kosmos gunt je dat van harte. Als je een verbouwing overweegt is de periode tussen 9 mei en 2 juni de beste.

RAM

Het kan een sprankelende dag worden al kunnen omstandigheden die je niet in de hand hebt een voorgenomen trip in de war sturen. Breng tijd door met mensen die, net als jij, geïnteresseerd zijn in een cultureel of filosofisch onderwerp.

STIER

Houd zo veel mogelijk rekening met de gevoelens van anderen, hoe onbegrijpelijk die misschien ook zijn. Mensen hard aanpakken zal eerder tot een breuk leiden dan tot een doorbraak. Bied de stevige schouder waarop een ander kan leunen.

TWEELINGEN

Een geschikte dag voor een diepgaand gesprek. Praat zaken uit, ga aan het werk met een mentor of schrijf gedachten op. Als je wederhelft wordt bedolven onder werk, zorg er dan voor dat deze niet wordt gestoord of belast.

KREEFT

Op een paar kleine problemen na kun je veel voor elkaar krijgen. Schrijf op waaraan je moet denken. Met een doeltreffende aanpak zul je indruk maken op meerderen. Wees eerlijk jegens jezelf als het om plannen of beloften gaat.

LEEUW

Steek zoveel mogelijk op over iets waarmee je wilt beginnen, des te interessanter wordt het. Er is een prima docent voorhanden die zijn kennis graag met je zal delen. Artiesten ontdekken een nieuwe manier om hun product te verkopen.

MAAGD

Verdiep je niet al te zeer in onbelangrijke details, want daarmee ontneemt je jezelf veel levensvreugde. Neem de tijd voor inspirerende ideeën en analyseer je gedachten. Ga voorzichtig om met gelieven; strijk ze niet tegen de haren in.

WEEGSCHAAL

Leg nieuwe vriendschappelijke contacten in je omgeving. Door regelmatig een praatje te maken over de heg of voor de deur, word je aardiger bejegend en kun je een beroep op buren doen als dat nodig is. Wees charmant.

SCHORPIOEN

Als je hard hebt gewerkt is dat niet onopgemerkt gebleven en dat kan in een aardige verrassing resulteren. Blijf praktisch en je bewust van je doel, houd vast aan eigen normen (ook als er groot geld wordt geboden) en blijf zelfbewust.

BOOGSCHUTTER

Anderen kunnen je wat afwezig, onbereikbaar of geheimzinnig vinden dus treed naar buiten en leg contacten. Zorg dat mensen begrijpen wat je motiveert. Wees gul met het schenken van je tijd en aandacht.

STEENBOK

Het kan een vreemde dag worden. Reageer niet te extreem als het gaat om je huis, familie of financiën. Toon je sterk en niet oppervlakkig, dan boek je succes met wat je ook doet. Wees tolerant tegen iemand met zorgen.

WATERMAN

Dankzij je sterke en indringende geest zal de dag positief verlopen. Wat je zegt kan direct doel treffen tijdens een belangrijke bespreking. Zet de eerste regels op papier van een roman, novelle of lezing.

VISSEN

Je zult de komende dagen weten wanneer je ’ja’ moet zeggen en ’nee’ als het je ernst is. Je zult geen moeite hebben met concurrentie. Beloning voor hard werken blijft niet uit. Een vertrouwenskwestie kan financieel voordeel opleveren.

