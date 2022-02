Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Magazine Daniëlle: ’Op de foto leek hij niet mijn type, toch bleef ik met hem doorpraten’

Door Daisy Heyer Kopieer naar clipboard

„We bleken – ook in het echt – precies dezelfde humor te hebben.” Ⓒ Feriet Tunc

40+ en dan toch nog de liefde van je leven tegenkomen? Daniëlle Werner (51) lukte het dankzij een online datingsite. Even een paar keer klikken of swipen en je kan dus zomaar De Ware ontmoeten. Ze leerde Rolf Sluiter (49) in 2018 kennen via Parship. Zij heeft een reisbureau en twee kinderen (17 en 15), hij is boer en heeft drie kinderen (12, 12 en 20).