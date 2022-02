’Hoe leer ik mijn baby van 9 maanden iets af?’

„Mijn zoon van 9 maanden is van alles aan het uitproberen”, schrijft Robina. „Hij steekt continu zijn vingers tussen gaatjes, kieren en laatjes, stopt van alles in zijn mond en het is al twee keer gebeurd dat hij met zijn vingertje in het kaarsvet zat. Ik ben de hele tijd bang dat het eens een keer echt zal misgaan. Hoe goed ik ook oplet, een ongeluk zit echt in een klein hoekje.”

„Ik vind het lastig inschatten waar ik goed aan doe. Ik merk dat ik uit angst en vanuit emotie vaak heftig reageer. Ik verhef mijn stem en begin naar hem te roepen dat iets niet mag. Ik ben bang te streng over te komen, maar aan de andere kant wil ik hem wel iets bijbrengen. Kan ik hem dingen al afleren op deze leeftijd? En zo ja, hoe kan ik dat het beste doen?”

Wereld ontdekken

Het gedrag van Robina’s kindje hoort bij de fase waarin hij zit, legt babycoach Jessica Manders uit. „Baby’s van die leeftijd gaan op onderzoek uit, de wereld ontdekken. Het gedrag dat daarbij komt kijken, zoals het aanraken, in de mond stoppen en op de grond gooien van dingen, moet je zien als manier van communiceren. Ze doen iets om vervolgens te kijken welke reactie te krijgen. En áls er dan een reactie komt, hoe leuk is het dan om het nog tien keer te doen?”

Reactie uitlokken

„Het is belangrijk om je te realiseren dat je kindje op deze leeftijd druk bezig is verbanden te leggen. Hij doet dingen niet om je te plagen, of omdat hij weet dat iets niet mag, maar puur omdat hij ziet dat iets een reactie uitlokt – en een reactie is interessant. ’Leuk! Dat doe ik nog een keer!’ Op deze leeftijd snappen baby’s het ook echt nog niet direct dat iets niet mag, dat vergt heel veel herhaling.”

Consequent zijn

„Dat betekent niet dat je er niets mee hoeft te doen. Je kunt je baby wel degelijk duidelijk maken wat wel en niet mag door vooral consequent te zijn. Heel duidelijk ’nee’ zeggen en daarbij ook uitleggen waarom iets niet mag, heeft op den duur effect. Hij zal heus niet gelijk snappen wat je zegt en zal het vervolgens nog een aantal keer doen, maar door dit telkens te blijven herhalen zal je kindje uiteindelijk het verschil gaan merken tussen een bemoedigende reactie en een reactie die bedoeld is om duidelijk te maken dat iets niet mag.”

Niet boos worden

De angstige reactie waarover Robina schrijft, herkent Manders van veel ouders met wie ze werkte. „Veel ouders schrikken als hun baby iets gevaarlijks doet en worden boos, verheffen hun stem en reageren vanuit angst. Dat is begrijpelijk, maar het is wel belangrijk te beseffen dat een baby ook kan schrikken van zo’n reactie. Als je een boze of angstige gezichtsuitdrukking hebt en uitbundig je stem verheft, kan dat eng zijn. Je baby snapt dat niet. Het verheffen van de stem is niet nodig om duidelijk te maken dat iets niet mag. Een duidelijk en consequent ’nee’, met daarbij een serieuze blik, is al genoeg.”

Veilige omgeving

„Houd in je achterhoofd dat het ontdekken van de wereld bij deze levensfase van je baby hoort. Geef hem die mogelijkheid dus ook, daar leert hij veel van. Het is wel verstandig om ervoor te zorgen dat de omgeving waarin hij dat doet, veilig is. Die kaarsen kun je dus beter wegzetten, en zorg er bijvoorbeeld voor dat hete thee nooit binnen handbereik is. Je kunt ook eens zelf op de grond kruipen om het huis door de ogen van je baby te bekijken. Zo zie je misschien mogelijk risicovolle plekken die je anders niet had gezien, zoals tafelpunten, wankele meubels of zware voorwerpen die zo voor het grijpen liggen. Als je een veilige omgeving creëert, kun je je eigen angst misschien ook wat beter opzij zetten en je baby het vertrouwen geven om zelf op ontdekkingstocht te gaan. Dat is alleen maar goed voor hem.”