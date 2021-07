Daghoroscoop 20 juli - Bevrijd jezelf van wilde fantasieën, Schorpioen!

VANDAAG JARIG

Focus op huis en gezin en je emotionele welzijn. Daar zul je geen bezwaar tegen hebben, integendeel, je doet niets liever. Je huis kan definitief je werkterrein worden, dus zorg dat de omstandigheden daar optimaal zijn. Je familie zal je daarin sterken en is tevens bereid je financieel te steunen.

RAM

Lethargie kan zich van je meester maken, terwijl je doorgaans energiek bent. Een lastige, vertrouwelijke kwestie kan de oorzaak zijn. Hoewel je gewoonlijk openhartig bent kun je nu gesloten en kritisch zijn, hetgeen anderen verwart.

STIER

Geniet van de verbondenheid en warme veiligheid in je gezin. Een harmonieus ritme zorgt voor makkelijke camaraderie waardoor zelfs klussen als schoonmaken plezierig zijn. Elkaar helpen geeft sowieso veel voldoening.

TWEELINGEN

Een oude ruzie kan vandaag worden bijgelegd als er sprake is van goodwill en wederzijds begrip. Een meelevende derde kan daarbij bemiddelen als deze de verhalen kent en beschikt over communicatieve vaardigheid.

KREEFT

Een vlaag van verstandsverbijstering kan je hele dag verzieken, dus probeer op koers te blijven. Laat je niet van de wijs brengen als mensen eisen stellen waaraan je niet kunt/wilt voldoen. Trek je evenmin iets aan van laster of achterklap.

LEEUW

Je behoefte aan creatieve activiteit neemt toe. Probeer een praktische vorm te geven aan je kunstzinnigheid. Werp nog een laatste kritische blik op iets waarop je geploeterd hebt, haal er onvolkomenheden uit en stel het ten toon.

MAAGD

Romantische afleiding kan een nadelige invloed hebben op je prestaties. Zij die getrouwd zijn kunnen door twijfel geplaagd worden omtrent de standvastigheid van hun partner en zich zorgen maken over de toekomst.

WEEGSCHAAL

Het kan een moeizame dag worden. Soms dient het tot niets een bittere pil te vergulden als de waarheid overduidelijk is. Houd je bij feiten en blijf, ten koste van alles, praktisch. Zorg goed voor jezelf, dat kan geen ander doen.

SCHORPIOEN

Zorg dat je weet waarover je het hebt als je indruk wil maken op iemand in een hoge positie. Dring aan op overleg als je partner gezamenlijk geld wil beleggen in iets waarin je geen vertrouwen hebt. Bevrijd jezelf van wilde fantasieën.

BOOGSCHUTTER

Je kunt je in een wonderlijke periode bevinden waar het persoonlijke zaken betreft. Voorkom dat verwarring in je privéleven je plichten en prestaties beïnvloedt. Anderen rekenen op je competentie; laat ze niet in de steek.

STEENBOK

Een prima dag om een netelig huiselijk probleem op te lossen. Pas een beproefde methode toe. Anderen zullen je stimuleren alert te blijven. Probeer vandaag niets wat helder denkwerk vereist en neem niet alles voor zoete koek aan.

WATERMAN

Raak alleen betrokken bij zwaar weer en zaken die veel tijd kosten als ze onvermijdelijk en essentieel zijn. Je fysieke vermogens kunnen op een laag pitje staan. Een geschikt moment om onbereikbare wensen aan te passen.

VISSEN

Er kan sprake zijn van grote verwarring en je zult zo kort en bondig moeten zijn als mogelijk is. Opwinding of spanning kan de negatieve tendens versterken en je vermogen je te concentreren verminderen. Houd rekening met miscommunicatie.

