Wat als je partner je verlaat...

Hoewel het onduidelijk is of hij al tijdens zijn huwelijk een relatie met Anna had, is de scheiding van ‘Herman de Schermman’ hét gesprek van de dag. Vooral het feit dat zijn nieuwe vriendin 12 jaar jonger is dan hij, maakt de tongen los op Twitter.

Praat mee

Is jouw partner weleens verliefd geworden op een ander of heeft hij/zij je zelfs voor iemand anders verlaten? Of ben je zelf weleens voor een ander gevallen? En wat heb je toen met die vlinders gedaan? Praat met ons mee op Facebook of deel daar jouw verhaal!

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.