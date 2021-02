’Waar blijft het licht aan het einde van de tunnel?’

Zo’n beetje elke viroloog, elke microbioloog en elke andere deskundige op het gebied van een pandemie is al een keer aan de tafel van een talkshow aangeschoven en nog steeds weten we niks.

Ja, dat de zorg moet worden ontlast, dat er wordt gevaccineerd, dat de horeca potdicht zit, hoe je je uitgroei kunt bijwerken, dat het water bij heel veel ondernemers aan de lippen staat, dat mensen hun banen verliezen of dreigen te verliezen, dat er tegengeluiden zijn van mensen die allerlei vreemde samenzweringen en theorieën aanhangen.

Een Plan

We zijn een jaar verder en nog steeds weten we niets. We weten nog steeds niet wanneer wij weer terug kunnen naar het oude normaal. Naar ons leven zoals dat was. De ene deskundige zegt dit, de andere beweert iets anders, politici hebben het bij het verkeerde eind of worden juist geprezen. Je houdt je óf aan de maatregelen óf je bent een wappie. Er zit werkelijk niets tussen. Tot nu toe kwam er niemand met Een Plan. Een concreet uitgedokterd plan waardoor Nederland uit deze crisis kan komen.

Eerst moet er gevaccineerd worden. Eerst moet er sprake zijn van groepsimmuniteit. Eerst moeten de ziekenhuisopnames weer drastisch naar beneden. Pas als dat alles is bewerkstelligd kijken we verder. Ik geloof daar niets meer van.

Hoe kunnen we nou groepsimmuniteit voor elkaar krijgen als de grenzen openblijven? Grenzen dichtgooien is ook geen optie, want dat treft onze economie nog erger en dat zou helemaal een rampscenario zijn. Vaccinatiebewijzen dan maar? Ook dat roept weerstand op, omdat er mensen zijn die zich om welke reden dan ook niet willen laten vaccineren en zij dan worden buitengesloten. Ik word er moedeloos van.

Welles/nietes

Aan de ene kant hebben we onze overheid, die zich laat adviseren door het OMT en het RIVM. Aan de andere kant tegenstanders die onze overheid bekritiseren, juist omdat die afgaat op dat advies en daar het beleid op afstemt. De coronamoeheid bij mij en zoveel anderen slaat niet toe omdat we op slot zitten, maar omdat er geen enkel ander geluid is dan de welles/nietes-geluiden die we al een jaar lang moeten aanhoren.

Herstel.nl

Afgelopen week haalde ik opgelucht adem toen ik hoorde over Herstel NL. Eindelijk mensen met ‘Een Plan’. Zitten er haken en ogen aan hun plan van aanpak? Ja, en veel ook.

Zo beweert Herstel NL dat Nederland op 1 maart weer open zou moeten kunnen, omdat dan de meeste kwetsbaren zijn gevaccineerd. Een kwart van de bevolking hoort tot die groep en voordat zij zijn geprikt zitten we al op eind juli, dus dat klopt niet. Wat ook niet klopt is dat ze, ik chargeer even, alles weer open willen gooien, maar als blijkt dat dat niet werkt er beperkingen moeten worden opgelegd.

Lichtpuntje

Waarom ik dan toch enthousiast werd? Omdat er eindelijk een geluid was te horen dat uitgaat van wat wél kan in plaats van wat allemaal niet kan (en mag). Al bijna een jaar lang proberen we met z’n allen er het beste van te maken met alles wat nog wel kan, maar tot nu toe is er geen enkele beweging geweest richting datgene dat ons kan verlossen van alles wat niet meer kan en niet meer mag.

Herstel NL probeert het tenminste. De initiatiefnemers proberen hun plek te pakken tussen onze overheid en degenen die het beleid zo keihard bekritiseren. Ik zou zeggen: ga terug naar die tekentafel, haal alle fouten eruit en kom terug met een beter plan. Geef ons dat lichtpuntje aan het einde van die tunnel. Herstel Hestel NL (ik dank u alvast namens 17 en een half miljoen Nederlanders).

