Dit is het geheim van de lekkerste oranje tompouce

Tompouce of tompoes?

Gelukkig hebben we deze bakafspraak al ruim voor Koningsdag in de agenda staan, want als ik vlak voor 27 april naar de bakkerij was gegaan, had Fabian Holtkamp (43) zeker geen tijd voor me gehad. Tijdens een normale Koningsdag maakt en verkoopt hij met zijn bakkersteam maar liefst 16.000 ambachtelijk bereide tompouces.

Of is het toch tompoes? Volgens Fabian is het een Frans gebakje, dus ziet hij het liever op z’n Frans. Maar zijn vader Koos Holtkamp, van wie hij de bakkerij een jaar geleden overnam, schreef het in het Nederlands, dus met o-e-s op de bezorgauto. „Maar goed, het smaakt natuurlijk hetzelfde,” grapt Fabian lachend.

Meelopen bij Bakkerij Holtkamp

Als ik om tien uur ’s morgens de bakkerij in loop, is Fabian al urenlang aan het werk. Hij is al sinds vijf uur in touw. Elke ochtend begint zijn werkdag op dat tijdstip en haalt hij verse melk bij de boer. „Gewoon rechtstreeks van de koe. Lekker volvet en dus uitermate geschikt voor alles wat we hier maken. Je moet het wel koken voordat je er iets mee maakt, maar ik vind het belangrijk dat we met eerlijke producten werken.”

Zijn vrouw Suzanna en hij runnen de bakkerswinkel nu ruim een jaar en de zaken gaan goed. Fabian werkte als 14-jarige al in verschillende bakkerijen. Vanaf zijn achttiende deed hij dat ook in het familiebedrijf en hij wist toen al dat hij uiteindelijk de zaak zou overnemen.

Hij is er met recht trots op dat hij een ambachtelijke bakker is. „Steeds meer bakkerijen kiezen ervoor om bijvoorbeeld de croissants niet meer zelf te bakken. Of ze koken de gele room niet meer, maar maken een instant-versie. Dat proef je altijd, dus wij maken het gewoon zelf.”

Voorbereiding tompouce maken

Omdat het deeg uren moet rusten voordat je ermee kunt werken, hebben de bakkers in de vroege ochtend al een paar platen met bladerdeeg gemaakt. Het hoeft alleen nog maar even afgebakken te worden. Ondertussen staat er een pan volle melk met suiker en vanillestokjes op het vuur.

Na ruim een half uur koken wordt het met de andere ingrediënten gemengd en storten we de gele room op bakblikken om te laten afkoelen. Dat moet met een stuk plasticfolie erover, anders komt er zo’n rubberachtig vel op dat je er niet meer afkrijgt. Als de room afgekoeld is, mag ik het op het krokant gebakken bladerdeeg spuiten en de bovenste laag koek erop leggen.

Ondertussen heeft Fabian de fondant al iets verwarmd en mixt hij er met de hand oranje kleurstof doorheen om het vervolgens over de nog niet gesneden reuzentompouce te verdelen. Daarna tekent hij met een mal de ideale afmetingen af en snijdt het geheel in perfect rechte en gelijke tompouces.

Hoe eet je een tompouce?

Als Meester Patissier Hidde de Brabander de zaak binnenkomt, ben ik net bezig om de slagroom op de tompouces te spuiten. De eerste drie zijn prachtig gelukt, maar daarna worden ze een beetje ongelijk. „Tja,” zegt Fabian, „dat is nou ambacht. Je moet het gewoon vaak doen.”

Hidde en Fabian kletsen wat over vanilleprijzen, chocola en andere patisserie-weetjes en dan gaat Hidde voordoen hoe je zo’n gebakje moet eten. Ik ben namelijk heel benieuwd hoe je dat nou een beetje ’koninklijk’ doet, want als je gewoon je tanden erin zet, is de kans dat de gele room over je kin druipt, best groot. Hij zou wel even langskomen om wat tips te geven.

„Er zijn twee manieren,” begint hij. „Bij de eerste leg je de tompouce op zijn kant op je bord en ’zaag’ je met je vorkje – of je pakt een mesje – vijf kleine stukken die gemakkelijk in je mond passen. Kantel de tompouce terug in de normale positie en neem een hap.” Ik probeer het en het lukt gewoon.

„Dat komt omdat de bodem zo lekker krokant is. Dat lukt niet met de meeste tompouces. Die zijn namelijk niet op ambachtelijke wijze gemaakt.” Ik proef mijn eerste stukje… en ongelogen, het is echt de allerlekkerste tompouce die ik ooit heb gegeten!

Vervolgens verklapt Hidde me zijn favoriete manier van het eten van deze lekkernij. „Dit werkt dus het beste als er geen slagroom bovenop zit. Je haalt de bovenkant van de tompouce af en duwt deze tegen de onderkant aan. Dan eet je ’m gewoon uit de hand. De room valt er niet uit én je hebt alle smaken tegelijkertijd in je mond.”

Klinkt goed, maar ik houd het liever bij de eerste manier. Dat ziet er toch net wat ’koninklijker’ uit.

Ingrediënten Oranje Tompouce - bladerdeeg

(voor 12 stuks)

500 g bloem

100 g roomboter

275 g koud water

10 g zout

350 g roomboter

Voor de gele room: 1000 g volle melk

200 g suiker

1 vanillestokje

90 gram custardpoeder

4 eierdooiers

mespuntje zout

Voor de fondant: 200 g kristalsuiker

20 g blanke stroop (te koop bij bakkerswinkel)

65 g water

zonnebloemolie

1 druppeltje oranje kleurstof

Bladerdeeg tompouce maken

Stap 1: deegbal maken

Kneed de bloem met de 100 g boter, water en zout tot een deegbal en laat deze 15 minuten rusten.

Stap 2: boter toevoegen

Druk het deeg plat en rol er vier punten aan. Plaats de 350 g boter in het midden en vouw de punten er overheen. Druk het deeg plat, rol het in de lengte uit en vouw het deeg in vieren. Draai het een kwartslag, rol het weer uit en vouw het weer in vieren.

Stap 3: laat het deeg rusten

Laat het deeg 60 minuten rusten en herhaal het rollen en vouwen. Rol 400 g deeg uit tot een rechthoek van 40 x 30 cm.

Stap 4: leg het op de bakplaat

Bekleed een bakplaat met bakpapier en maakt dit licht vochtig met een kwastje. Leg het bladerdeeg erop en prik het veelvuldig in met een vork.

Stap 5: vormen

Snijd de plak doormidden tot twee plakken van 20 x 30 cm en laat het deeg 1 uur rusten.

Stap 6: bak het bladerdeeg voor de tompouce

Verwarm de oven voor op 180 °C en bak het deeg in 20 minuten goudbruin. Laat de plakken bladerdeeg afkoelen.

Room voor tompouce maken

Stap 1: melk koken

Breng 900 g melk met 100 g suiker aan de kook. Snij het vanillestokje open, schraap het uit en gooi het geheel in de melk. Roer de overige melk, suiker, custardpoeder, zout en de eierdooiers tot een glad papje.

Stap 2: mengen

Verwijder het vanillestokje als de melk kookt. Giet een beetje hete melk over het koude melkmengsel en roer goed door elkaar. Giet dit vervolgens terug bij de hete melk. Laat het geheel nog twee minuutjes doorkoken en vervolgens afgedekt afkoelen.

Fondant voor tompouce maken

Stap 1: meng de zoetstoffen

Meng de suiker, stroop en water en verhit tot 113 °C.

Stap 2: greinen

Vet een marmeren of roestvrijstalen werkbank in met de olie. Giet de stroopmassa hierop en schep met een plamuurmes net zo lang heen en weer tot de massa wit wordt. Dit noemt men ’greinen’. Doe er het druppeltje kleurstof bij en roer goed door.

Tompouce maken/bouwen

Stap 1: room en bladerdeeg

Spuit de afgekoelde gele room op één plak bladerdeeg en leg de andere plak er bovenop.

Stap 2: fondant gieten

Mocht de fondant inmiddels koud zijn, verwarm deze dan met enkele druppels water tot ongeveer 40 °C. Giet het dan over de plak deeg en strijk voorzichtig glad.

Stap 3: snijden

Snijd de taart in 12 stukken en garneer met slagroom.

