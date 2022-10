Daghoroscoop 15 oktober - Maak zelf uit wat het beste voor je is, Maagd!

VANDAAG JARIG

In jouw liefde- en sociale leven zullen komend jaar veel gelukkige momenten voorbijkomen. Je gezondheid gaat vooruit, al kan je energie af en toe tanen. Stress zal dan meestal de oorzaak zijn. Het is van belang dat je genoeg calcium slikt en regelmatig de mondhygiëniste bezoekt.

ZONDAG JARIG

Liefde zal komend jaar een grote vlucht naar voren maken en je zult daaruit veel voldoening putten. Tijd is jouw beste vriend nu de planeten die je welzijn begeleiden, het goed met elkaar kunnen vinden en voor harmonie zorgen. Voor een renovatie van je huis is het eerste kwartaal van 2023 geschikt.

RAM

Een gezellig huis zorgt voor een aangename sfeer. Blijf dit weekend liever thuis dan dat je gaat shoppen. Geniet van de warmte van de mensen om je heen, dat geeft emotionele tevredenheid en kracht om ambities en een droom te realiseren.

STIER

Goede communicatie lost elk probleem op. Houd jezelf in de hand als je succes wilt boeken tijdens een afspraak. Gebruik jouw talent voor ontwerpen door iets moois te creëren. Toon geen ontevredenheid als iets anders loopt dan gepland.

TWEELINGEN

Geef aandacht aan persoonlijke financiën. Werk waarbij je je handen moet gebruiken zoals massage, bloemschikken en serveren, om een paar voorbeelden te noemen, kan profitabel zijn. Ook kun je koopjes ontdekken.

KREEFT

Pas op voor emotionele reacties, humeurigheid, overgevoeligheid en veranderlijkheid. Aan de positieve kant staat dat je kunt genieten van hernieuwde populariteit. Een prima weekend om met een nieuw project te beginnen.

LEEUW

Er wachten je een paar rustige dagen. Als jij je niet 100% voelt, is het tijd om naar je leefwijze te kijken. Let goed op de signalen die je lichaam geeft. Eet gezond, drink veel water en ga vooral zo veel mogelijk naar buiten.

MAAGD

Prettige sociale contacten lijken aan de orde van de dag. Maak zelf uit wat dit weekend het beste voor je is. Zet hoog in als je aan je carrière werkt. Overleg met een naaste hoe een financieel probleem kan worden opgelost.

WEEGSCHAAL

De kosmos raadt je aan je niet al te uitbundig te gedragen, maar dat zal je geen moeite kosten met jouw aangeboren wilskracht en discipline. Woon een educatieve bijeenkomst bij die jouw carrière ten goede kan komen.

SCHORPIOEN

Voed je intellectuele belangstelling door te lezen of op het internet te surfen. Een politieke bijeenkomst kan jouw aandacht trekken en het zou nuttig kunnen zijn om betrokken te raken bij een actieve groepering.

BOOGSCHUTTER

Je kunt gemakkelijk iets kwijtraken. Op den duur levert het tijdwinst op als jij jezelf aanleert om dingen op een vaste plaats te bewaren. Houd in de gaten hoeveel je consumeert; de kans is groot dat je te diep in het glaasje kijkt.

STEENBOK

Maak geen plannen om veel te doen; in een ontspannen sfeer krijg je ook veel voor elkaar. Wees bereid te zeggen dat het je spijt als er een misverstand is met je partner over iets onbenulligs of een afspraak.

WATERMAN

Maak er een vrolijk en ontspannen weekend van. Je bent nu creatief en zou je inspiratie kunnen inzetten om jouw kantoor of woonkamer te restylen. Een wedstrijd of concert waarbij je kinderen betrokken zijn, wordt een hoogtepunt.

VISSEN

Je kunt op dit moment elke uitdaging aan. Voel je echter dat jouw energieniveau afneemt, wacht dan niet te lang met het delegeren van taken. Je hoeft niet in alles uit te blinken. Blijf uit de buurt van zieke mensen.

