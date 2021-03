Melody Klaver (30) over rol in Rafaël: ’Ik heb een zwangerschaps-app gedownload’

“Op mijn veertiende kreeg ik een Gouden Kalf-nominatie voor mijn rol in de film Diep. Geweldig, maar als je jong bent, speel je intuïtief en dat wordt snel goed gevonden.’’ Ⓒ Dennis van Doorn

Melody Klaver (nu 30) speelt de hoofdrol in het romantische drama Rafaël, die vanaf vandaag te zien is bij Videoland. Ze heeft al heel wat meegemaakt in haar leven. En altijd was haar ’deelhondje’ erbij. Dus ja, ook bij dit interview zit Buddha op de eerste rij.