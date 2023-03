Premium Het beste van De Telegraaf

Uit de krant Aki leerde haar Japanse afkomst te accepteren: ’Nee, ik ben niet de au pair!’

Door Marieke 't Hart

Aki Watano krijgt vaak te maken met vooroordelen. ’Mensen dachten dat mijn man me uit een catalogus had gehaald.’ Ⓒ Hans de Kort

Het liefst wil je een gewone Nederlander zijn, maar als je in de spiegel kijkt, zie je iets anders. Aki Watano (51) wordt geboren als kind van Japanse ouders in Amsterdam-Noord. Met haar Aziatische uiterlijk valt ze op, al doet ze verwoede pogingen om haar afkomst te negeren. Wat daarbij ook een rol speelt, is de stroeve verhouding met haar moeder en de strenge Japanse gemeenschap.