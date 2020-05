Daghoroscoop 2 mei

VANDAAG JARIG

Geld is belangrijk voor u, maar de afgelopen jaren toch iets minder dan voorheen. Dat blijft zo dit jaar en dat is positief. U bent tevreden zoals alles reilt en zeilt en zult er weinig behoefte aan hebben om iets te veranderen, al kunt u eind dit jaar uw financiële koers ws. willen wijzigen.

ZONDAG JARIG

U hebt als Stier een natuurlijke affiniteit met onroerend goed, landbouw en landbouwproducten, met koper en suiker. Telecommunicatie ligt u eveneens goed. Wat u ook doet in het leven, goede p.r. en behendig media gebruik zijn essentieel. In de liefde is voorzichtigheid goed, maar angst niet,

RAM

Een uitstekend weekend om met kinderen door te brengen. Leg leuke momenten vast met uw telefoon of camera. Vrienden kunnen u op de e.o.a. manier teleurstellen en een romantisch perspectief kan helaas in rook opgaan.

STIER

Na een paar veranderingen in uw gezinsleven zult u zich meer op uw gemak voelen. Om met zelfvertrouwen in het middelpunt te staan moet u wel uw huiswerk hebben gedaan. Erger u niet aan eventuele dwarsliggers.

TWEELINGEN

Rijd niet door rood en ook niet te hard, u maakt kans op een bon. Sta extra welwillend tegenover medeweggebruikers die onvoorzichtig of achteloos zijn. Buren die ontoegankelijk leken kunnen aardig uit de hoek komen.

KREEFT

U zult dit weekend geld willen uitgeven, zeker als u recent een bonus in ontvangst nam. Koop iets voor uzelf of uw huis. Houd rekening met afgunst op financieel of professioneel gebied. Een geheime romance kan u uit balans brengen.

LEEUW

U moet misschien werken vanwege een technisch probleem of omdat iemand ziek is. U hebt genoeg energie en na het werk kunt u nog volop van uw weekend genieten. Zondag kunt u het spoor even bijster zijn en daarmee gepest worden.

MAAGD

Uw intieme relatie is gebaat bij een spontane liefdesverklaring. Uw partner kan veel bijdragen aan uw succes. Zondag kunt u besluiteloos zijn, trek u terug als u het moeilijk hebt en luister naar hetgeen uw hart u ingeeft.

WEEGSCHAAL

Een geschikt weekend om vrienden uit te nodigen of iemand op te zoeken die u beter wilt leren kennen. Uw intuïtie kan u echter in de steek laten waardoor u verkeerde conclusies trekt of in zee gaat met iemand die niet betrouwbaar is.

SCHORPIOEN

Zet alles op alles om zaken voor elkaar te krijgen. Word niet slordig; er moet gewerkt worden en aan verplichtingen worden voldaan. Laat u niet verleiden er de kantjes vanaf te lopen; besef dat u nu de basis legt voor de toekomst.

BOOGSCHUTTER

U wilt veel doen en u hebt er de energie voor. Er kan ook een beroep op u worden gedaan dat u niet mag afwimpelen. Wees gul met uw tijd en kennis. Probeer zondag wat te studeren en vergeet niet te gaan wandelen.

STEENBOK

Het is u wel toevertrouwd door te dringen tot de kern van een probleem, dus stel dat niet uit. Reken af met elke negatieve invloed in uw leven en ook met elke vorm van innerlijke woede of ergernis.

WATERMAN

Onverwachte veranderingen thuis kunnen de boel in het honderd doen lopen en u handenvol werk bezorgen. Wees blij dat u ter plekke bent. Een kennis kan proberen u een rad voor ogen te draaien; maar uw partner doorziet de situatie.

VISSEN

Uw geliefde kan iets afzeggen waar u juist naar uitkijkt, maar waarschijnlijk is de annulering in uw voordeel. Durf in de liefde impulsief te zijn. Beknibbel niet op uw gezondheid; koop nieuwe schoenen als u die nodig hebt.