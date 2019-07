Doe Fikkie een vijfsterrenhotel

Het lijkt wel of we een wellnessresort betreden als het toegangshek van dit ’hotel’ in het Utrechtse Kamerik/Kanis voor ons opengaat. Een plein met grijze kiezels, grote plantenbakken, een modern verbouwde, robuuste woonboerderij als receptie en… een oase van rust. Waar is het oorverdovende hondengeblaf dat je normaal gesproken bij een hondenopvang als welkom krijgt? Waar zijn al die logeerdieren? O, wacht, daar zien we een schattige Shih tzu, die trouwhartig aan de voeten van een grote man zit. Het blijkt geen logeerhond, maar het hondje van Dennis de Heer, een van de eigenaren en bedrijfsleiders van dit luxe dierenhotel, waar we vandaag een dagje meelopen.

Altijd de deur open

„Nu is het nog stil, maar wacht maar tot het tien uur is. Dan is het een komen en gaan van baasjes en honden”, zegt hij als hij ons voorgaat naar de receptie waar de andere eigenaar, broer Eli, ons begroet. Tussen de balken aan de muur hangt een enorme uitvergroting van een oude zwartwit foto waarop een vrouw aan het hooien is.

„De receptie was vroeger een hooischuur en de vrouw op de foto is onze moeder, Marijke, die meer dan 25 jaar geleden dit dierenhotel is begonnen. Bij ons thuis stond altijd de deur open voor vrienden en familie die tijdelijke opvang zochten voor hun hond of ander huisdier. Ze beleefde er zoveel plezier aan, dat ze zich erin is gaan specialiseren en zelfs dierengedragstherapeute geworden. Je zou dit dierenhotel een behoorlijk uit de hand gelopen hobby van onze moeder kunnen noemen”, vertelt Eli.

Marijke is er helaas niet meer. Ze overleed in 2015. De beide zoons, opgegroeid tussen de dieren en ook altijd betrokken bij hun verzorging, zetten nu het mooie werk van hun moeder voort. Dierenhotel Marijke is inmiddels een begrip in de dierenopvang. De baasjes komen van heinde en ver om hun beestje ook een leuke vakantie te bezorgen, zelfs uit België en Duitsland.

In rustige tijden zijn er altijd nog wel zo’n 20 tot 30 honden en 10 katten. In het hoogseizoen kan dat oplopen tot wel 90 honden en 60 katten. En ook voor andersoortige ’kleinvee’, zoals vogels, cavia’s, konijnen en hamsters kan hier altijd wel een gezellig logeerplekje worden gevonden. Al die beestjes worden liefdevol opgevangen door een team van 10 vaste vakbekwame verzorgers, zo nodig aangevuld met 25 oproepkrachten.

A la carte hondenmenu

Hoofd hondenverzorgster, Moniek, komt vragen of we eindelijk aan de slag kunnen gaan, want het is allang ontbijttijd voor de honden en ze worden ongeduldig. Dat kan natuurlijk niet, dus volgen we haar naar het hondenverblijf. Door het buitendeurtje komen een stuk of zes enthousiaste kwispelaars een voor een naar het binnenverblijf (met vloerverwarming) voor een heerlijk ontbijt. Het doet ons een beetje denken aan voedertijd in de dierentuin.

Ineens is het een wirwar van natte neuzen, zwiepende staarten en onbeholpen hondenpoten. „Hier, dit is het bakje van Bowie. Dat is dat bruin-witte vlinderhondje. Geef jij hem maar te eten”, zegt een van de verzorgers. Elke hond heeft z’n eigen bak met eigen voer, hun eigen à la carte menu, zoals met een knipoog op de website staat. Maar de honden zijn inmiddels zo hongerig, dat het ze niet meer uitmaakt welk bak van wie is. Hier met die brokken! Uiteindelijk lukt het toch om de juiste snuit in het juiste voerbakje te krijgen. Er wordt geschrokt, gesmakt en grondig leeg gelikt en dan gaan de tongen vrolijk en dankbaar naar onze wangen. Zo, we hebben meteen onze ochtenddouche gehad. De honden zelf nog niet.

Ze mogen mee naar hun speelveld, mét ’jacuzzi’. De samojeed Levi, Friese stabij Morris, golden retriever Muttley, dalmatiër Logan en dlabrador Cody, ze duiken er allemaal om de beurt in en dartelen achter de speeltjes aan. Hier wordt zelfs iemand met een diepgeworteld ochtendhumeur nog vrolijk van. Ik ben verbaasd hoe harmonieus deze groep logees met elkaar omgaat. Eli legt uit: „Wij nemen ook alleen maar honden aan die in een roedel passen, want onze filosofie is dat een hond niet alleen in een hok hoort. Bij ons verblijven de honden in een roedel, dat maakt ons zo uniek.

Bij elke nieuwe logeerhond vragen wij dan ook aan het baasje of hij eerst een dag en nacht kan komen proeflogeren. Dan leren we het dier een beetje kennen en weten we in welke roedel hij qua grootte, leeftijd en karakter past. Soms kan een hond hier niet aarden en moet iemand een andere opvang zoeken, want wij willen dat alle honden hier een leuke tijd hebben.”

Chanel en klassieke muziek

En daarin gaan ze hier ver, heel ver, zo blijkt uit de verbazingwekkende opsomming van de verzorgers als wij vragen naar de speciale wensen van de baasjes en beestjes. Zo wordt er bijvoorbeeld altijd gezongen voor jarige logees, sommige hondjes krijgen, op verzoek van hun eigenaar, pyjama’s aan en een tandenpoetsbeurt voor het slapengaan, of ze krijgen een regenjas aan voordat ze naar buiten gaan.

Er is ook een logee die niet houdt van vroeg opstaan en die mag dus uitslapen, of die een eigen shampoo van Chanel in z’n toilettas heeft, een andere hond lust volgens het baasje geen gewoon water en krijgt Spa blauw om te drinken, of Roosvicee door z’n brokjes, en speciale tartaar, of boterhammen met smeerworst of een vegetarisch en zelfs Italiaans menu. Voor een andere hond werd elke avond een speciaal klassiek pianostuk afgespeeld voor het slapengaan, meegeleverd door het baasje op een usb-stick… Tja.

Niet alleen de honden krijgen zo’n vip-treatment, ook katten. Overigens, in een ander vrijstaand gebouw waar ze geen last hebben van de hondendrukte. Hoofd katten Bianca werkt hier al tien jaar. „Voor een bepaalde kat wordt op speciaal verzoek elke dag verse vis gehaald in het naburige dorp.”

Ze hebben een huiselijk verblijf waar menig mens jaloers op zou zijn. Met een sofa, een tv waarop de hele dag dierenprogramma’s worden vertoond, een theeservies op de salontafel, een klassieke eethoek, een keukentje met oven, waarin een poes een heerlijke slaapplek heeft gevonden, ’oude meesters’ aan de muur, klassieke muziek uit de speakers, terwijl in het andere verblijf de poezen worden getrakteerd op vogelgekwetter… te grappig.

Vanaf de bovenste plek van een speciale kattenstellage beziet de pluizige kater Harold het poezenimperium. Het bevalt hem hier zo goed, dat hij regelmatig een weekje vakantie boekt, samen met zijn broer Fons. Hij heeft het een beetje hoog in z’n bol, maar de andere poezen komen maar wat graag kroelen en spelen. Heerlijk!

Drukte van belang

Inmiddels is het inderdaad een drukte van belang bij de receptie en op het voorplein. De meeste honden die worden gebracht, staan al met al hun eigenaardigheden en wensen in het bestand van het Dierenhotel, dus die zijn zo klaar met inchecken. Bij de harige gasten die voor het eerst komen, moet er eerst bij de receptie nog een vragenlijst worden ingevuld om ervoor te zorgen dat het ze straks aan niets ontbreekt tijdens hun ’vakantie’.

En voor de baasjes die hun lieveling toch (nog) niet helemaal kunnen loslaten, of die zich op hun vakantieadres vervelen, is er de Dierenhotel Marijke-webcam, waarop het achtergebleven gezinslid 24/7 op camera kan worden gevolgd. „Kijken de mensen daar ook echt naar?” vroegen wij ons af. Dennis wist het niet zeker, totdat hij deze ochtend, vanwege ons bezoek, de camera’s even had uitgezet. „We kregen meteen telefoon waarom ze het niet deden, dus er wordt wel degelijk gebruik van gemaakt.”

Grootse plannen

Eli heeft nog grootse plannen voor het hotel. Hij wil een soort hondenpretpark maken op de speelweiden met een echt zwembad en speeltoestellen. Hij droomt ook van hotelkamers voor honden (en of katten) die meer privacy nodig hebben, met bed, bad en tv/radio. En van een echt wellnessgedeelte, waar ze een bad, borstelbeurt, massages of andere speciale verzorging kunnen krijgen.

De beestjes die worden opgehaald, zijn getuige hun enthousiast slaande staarten, na zo’n verblijf toch ook wel weer blij om hun familie weer te zien. Sommige zijn voor vertrek nog even gewassen en getrimd, zodat ze weer ’als nieuw’ met hun baasjes meegaan.

En de nieuwe logees? Die sleuren hun verzorger bijna naar het hondenverblijf, omdat ze niet kunnen wachten totdat ze met de andere honden kunnen gaan spelen. Geen enkele droeve blik achterom naar hun achterblijvende baasjes.

„Dag Fikkie, fijne vakantie...”

