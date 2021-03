Daghoroscoop 13 maart - Doe nu geen grote aankopen, Maagd

VANDAAG JARIG

Een goede periode voor het gebruik van online technologie. Je kennis en ervaring op dat gebied kunnen in belangrijke mate bijdragen aan je succes. Met Mars als je financiële planeet kun je rekenen op diverse kortetermijntrends. Romantiek staat dit jaar niet op nummer één.

ZONDAG JARIG

Op liefdesgebied kan het vriezen en dooien dit jaar; er zal af en toe een opleving zijn, maar veel zal dat niet voorstellen. Dat betekent dat je liefdeleven zal blijven zoals het is en dat hoeft niet verkeerd te zijn. In je vriendenkring wordt het tijd om het kaf van het koren te scheiden.

RAM

Er kan ruzie ontstaan over huisregels of gezamenlijk geld en je zult niet snel nader tot elkaar komen. Luister beter om iemands zorgen te kunnen begrijpen. Wees gematigd in het dagelijks leven, vooral waar het je voeding betreft.

STIER

Verliefdheid kan je overvallen, terwijl je met iets totaal anders bezig bent. Zorg dat je lekker in je vel zit en er goed uitziet. Ga de deur uit en probeer de kwaliteit van je leven te verbeteren. Zet een ingrijpende verandering door.

TWEELINGEN

Beminden houden er soms een vreemde manier op na om hun affectie te tonen. Wees niet te snel in je oordeel over mensen, zeker niet als ze uit een andere cultuur stammen. Zie af van een bezoek als je latent ruzie hebt met de schoonfamilie.

KREEFT

Je kunt licht ontvlambare mensen tegenkomen. Ontloop ze liever dan de confrontatie aan te gaan. Pas op dat je geen infectie of virus oploopt; was regelmatig je handen en houd afstand. Ga zondag sporten of wandelen.

LEEUW

Laat routine voor wat het is en maak plezier. Door te netwerken kun je iets bedenken waarmee geld te verdienen is. Sta open voor visies die van de jouwe verschillen. Vraag hulp als je iets niet zelf kunt.

MAAGD

Durf een gokje te wagen, maar onthoud je van adviezen aan anderen. Doe nu geen grote aankopen of investeringen, want je zult gemakkelijk verkeerde keuzes doen. Geef je lichamelijk welzijn voorrang. Stel je beheerst op.

WEEGSCHAAL

Een vrolijk humeur staat borg voor goede sociale contacten. Nodig een vriend of buren uit. Je kunt anderen zelfvertrouwen geven met je optimisme. Je bent een gezegend en sterk mens doordat je gelooft dat alles wel goedkomt.

SCHORPIOEN

Doe kalm aan en verwen jezelf weer eens. De middag kan plotseling hectisch worden als je op twee plaatsen tegelijk wordt verwacht of iets moet doen in te weinig tijd. Drink niet te veel koffie of alcohol en eet gezond.

BOOGSCHUTTER

Vrouwe Fortuna kan jouw kant kiezen, waardoor je zult winnen als je aan sport doet of meespeelt in een loterij. Zorg ervoor dat je helder communiceert en maak excuses als je onverhoopt een belofte niet kunt nakomen.

STEENBOK

Denk niet het hele weekend aan je werk; sla spijkers met koppen en ontspan. Creatief werk kan getrakteerd worden op ongevraagde kritiek. Hang het niet aan de grote klok, doe er liever je voordeel mee en blijf lachen!

WATERMAN

Door behulpzaam te zijn, kan een nieuwe vriendschap je leven verrijken. Je steekt veel op als je leergierig bent. Het is een goed moment om met een geïnteresseerde jongere over je jeugd te praten.

VISSEN

Je kunt toe zijn aan verandering en nieuwe uitdagingen, maar je zult eerst het antwoord moeten vinden op de vragen die je al langer bezighouden. Stippel je toekomst zo realistisch mogelijk uit en houd rekening met eventuele schulden.

