Opnieuw single en weer toe aan een relatie? 10 date-tips voor herintreders

Buitenland

Vrouw (46) na zestien maanden bevrijd van ’internetliefde’ in Nigeria

Een 46-jarige Amerikaanse vrouw is meer dan een jaar lang gegijzeld door haar ’internetliefde’ in Nigeria. De twee waren met elkaar in contact gekomen via Facebook. Om te trouwen met de 34-jarige Chukwuebuka Obiaku reisde ze af naar het Afrikaanse land, waarna hij haar in een hotelkamer in de stad L...