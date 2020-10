Afgelopen woensdag erkende Rutte, met tegenzin, dat zijn tactiek om de verantwoordelijkheid om je aan de coronaregels te houden bij de burgers te leggen, gefaald heeft en dat er steviger had moeten worden ingegrepen. Momenteel staat Nederland bovenaan in de ranglijsten. We hebben maar liefst het hoogste aantal besmettingen per honderdduizend inwoners.

Eigen schuld

We hebben de afgelopen maanden veel voorbeelden gezien van mensen die zich maar niet aan de coronamaatregelen willen houden. Terwijl het debat woekerde in de Tweede Kamer werd er pal voor het Kamergebouw nog luidruchtig gefeest.

Er is een zorgwekkende trend gaande in de samenleving, vertelt Mark Bovens, hoogleraar bestuurskunde en lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), aan het AD. Het koningshuis en verschillende parlementsleden zijn ook wel eens een coronaregel uit het oog verloren. Volgens Gabriël van den Brink, emeritus hoogleraar (maatschappelijke) bestuurskunde, zorgen dit soort fouten ervoor dat burgers hun eigen gelijk bevestigd zien, dat vertelde hij aan het AD. Brengen zij het gezag juist niet aan het wankelen door het eigen beleid niet na te leven?

Offer

Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat wij, burgers, het beleid wel willen steunen, maar dat we ons er niet echt aan houden. Mensen zijn zeker wel bereid om een offer te brengen, al is dat vaak maar van korte duur.

Praat mee

Wat vind jij? Heeft de overheid nog wel gezag? Ben jij zelf nog bereid om het coronabeleid te blijven steunen? Praat mee op onze Facebookpagina!