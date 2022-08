Column 47: ‘Hoe luxe zijn suite ook was, ik weigerde langs te komen’

After the party is the afterparty

De voordelen van daten met een artiest? Dat je na elke gig steevast last minute in zijn hotelkamer wordt uitgenodigd. Hmmmpfff. Ik voelde ‘m alweer aankomen. Lowlands stond voor de deur en meneer stond laat op het programma voor dag twee. Hij zou geen zelfrespecterend artiest zijn als hij dan niet ook op kosten van het festival een hotelletje voor zich liet boeken. Het event vond tenslotte niet plaats in zijn eigen stadje en waarom ’s nachts naar huis rijden als je in je deluxe suite ook een gezellige avond met je vriendinnetje kunt hebben?

Booty call

Nou ja, vriendinnetje... Ik was één keer bij hem thuis geweest en iedere keer dat we elkaar daarna zagen, was dat dus in hotelachtige setting. Hij had me een paar keer opgehaald toen hij in mijn stad moest spelen. Leuk en aardig allemaal hoor. Maar ik begon me te ergeren aan het feit dat we op dit level bleven steken. Minimale effort, booty call-dingen..

Veel te last minute

Hij kwam ook altijd last minute door met zijn planning. Op de ochtend van zijn optreden of, met een beetje pech, pas vlak erna. Niet heel handig als ik 50% van de tijd mijn dochtertje heb. En mannen, wij hebben ook even de tijd nodig om ons voor te bereiden hè: douchen, scheren, make-upje, föhnen... Het is niet alsof ik hier als een prinses, opgetut en wel, de hele dag jouw belletje zit af te wachten om vervolgens direct in mijn koets te springen. Ik heb ook dingen te doen. Jij hebt je optreden ’s avonds, ik treed de hele dag op.

Vol is vol

Toen hij afgelopen weekend een filmpje van zijn riante hotelkamer in Biddinghuizen deelde, was mijn reactie dan ook koeltjes. “Zo zo, jij gaat lekker slapen vanavond.” Maar nee: “Ik wil dat je bij me langs komt vanavond”, pakte hij door. “Oh ik mag vanavond laat pas weer komen? Lijkt me eigenlijk wel leuk om mee naar je show te gaan”, zei ik licht cynisch. Er volgde een lange voicenote (echte fuckboys bellen niet). Hij vertelde dat het zo overvol en uitverkocht was dat het niet mogelijk was om iemand mee te nemen. Zelfs geen extra crewleden, vrienden of vriendinnetjes. “Ik snap dat het nu zo overkomt alsof ik je alleen voor op de hotelkamer wil, maar het lijkt me gewoon fijn om hier samen met jou te zijn vannacht. Ik vraag ook niemand anders hè. Ik stel dit alleen aan jou voor.” Nou fieuw, geen hotelkamer vol vriendinnen dus?

Bel me

Ik zag mezelf al gaan. Helemaal naar Biddinghuizen om dan om middernacht (zulke events lopen altijd mega uit) in zijn bed te komen liggen. Toegegeven, zijn suite zag er belachelijk luxe uit, maar ik weigerde. “Bel me maar een keer als je tijd hebt om echt wat leuks met me te doen. Als we voor de schemering een keer de deur uit kunnen. Wanneer je me voor wilt stellen aan je vrienden en durft te posten op social media. Bel me überhaupt eens een keer spontaan, want eerlijk: dit begint een beetje te vervelen.”

Het bleef stil. Op Instagram zag ik flarden van zijn optreden. Hij was ‘aan’ die avond en stiekem had ik hem graag willen zien. Maar ondanks de fomo was ik trots dat ik mijn punt had gemaakt. En niet voor niets, zo bleek zondagochtend. Nadat meneer rond het middaguur was uitgeslapen in zijn giga verblijf kreeg ik direct een appje. “Morning sexy! Zullen we naar het strand vandaag?” Wat?! Wow! Mijn onbedoelde hard to get-methode wierp z’n vruchten af. Staande ovatie aan deze kant.

Stranddate

Ik maakte me klaar, hij haalde me op en rond vier uur ‘s middags lagen we op het strand van Bloemendaal. Onze eerste date out in the open. We aten en dronken nog wat aan het strand en rond elf uur ‘s avonds zette hij me weer keurig voor de deur af. Het voelde als de perfecte zondagmiddag en éindelijk hadden ook wij samen een next step gezet. Een tikkie afgedwongen wellicht, maar ik heb geleerd dat boys soms ook gewoon geen flauw benul hebben hoe ze dingen moeten aanpakken. Dus soms moet je ze gewoon een beetje coachen. Pluk je later alleen maar de vruchten van.

“Ga je volgende week mee naar mijn show in Paradiso?” vroeg hij bij het uitstappen. En of! Het moet niet gekker worden. Geef die +1 maar alvast door. Je hypegirl is erbij. Niet alleen het optreden, maar ook de afterparty. Let’s rock on!

