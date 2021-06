’Mijn dochter (15) is jaloers op mijn nieuwe baby’

„Een half jaar geleden ben ik bevallen van een kerngezonde dochter. Ik ben dolgelukkig met haar en haar vader. Uit een eerder huwelijk heb ik een dochter van 15 die om de week bij ons woont. Dat gaat helaas niet zo goed, sinds de baby is geboren. Ik merk dat mijn oudste jaloers is en ze uit dat op de meest botte manieren. Ze komt steeds later thuis, trekt zich niets aan van de regels die we opstellen en weigert de baby ook maar een blik waardig te gunnen.”

„Als wij haar op haar gedrag aanspreken, snauwt, scheldt en schreeuwt ze en dreigt ze permanent bij haar vader te gaan wonen. Ik weet dat ze dat allemaal waarschijnlijk zo serieus niet meent, maar ik weet ook dat hier meer achter zit dan puur en alleen dwarsigheid door de puberteit. Ze heeft het moeilijk met de komst van haar halfzusje. Hoe maak ik haar duidelijk dat haar plek beslist niet is ingenomen; dat ik haar nog steeds even belangrijk vind en nog steeds evenveel van haar houd?”

Nieuwe gezinssamenstelling

Pubercoach en ouderschapsdeskundige Meta Herman de Groot ziet dat Diana op het juiste spoor zit: „Deze moeder merkt zelf al terecht op dat er meer achter zit dan alleen dwarsigheid. Door de komst van deze baby is het gezinssysteem veranderd en de kans is groot dat de 15-jarige dochter niet meer weet wat haar plek is in het nieuwe, samengestelde gezin.”

„Het meisje wordt er onzeker van: ze weet niet waar ze nu met de komst van haar halfzusje precies staat in het gezin, en tunet daardoor eigenlijk helemaal uit. Het is daarom belangrijk om de komende tijd veel aandacht te besteden aan quality time met haar. Vertel haar ook regelmatig hoe blij je bent dat zij er is.”

Verantwoordelijkheden

„Je kunt haar ook bepaalde ’verantwoordelijkheden geven’ met betrekking tot haar zusje. Ze kan haar bijvoorbeeld eten geven, met haar wandelen of andere dingen doen die ze leuk vindt. Laat aan haar weten dat je het snapt dat ze het moeilijk vindt dat ze er nu ineens een halfzusje bij heeft en maak ook duidelijk dat dat helemaal niet erg is.”

Begrenzing

„Je dochter zoekt nu haar grenzen op en vraagt daarmee eigenlijk om begrenzing door jou als haar moeder. Ook dat is een vorm van aandacht geven en laten zien hoe belangrijk jij haar vindt. Op deze manier geef je haar een kader; dat voelt voor haar veilig. Verder is het belangrijk dat je haar genoeg aandacht en ruimte in het gezin geeft, zodat zij haar eigen plek weer kan vinden. Haar gedrag geeft immers aan dat ze daarmee worstelt.”